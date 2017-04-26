Архангельск: Новости компаний

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В Москве состоялось первое заседание Кремлевского клуба политики

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы и региональных заксобраний, а также представители центризбиркома, ведущих федеральных СМИ, политологи, политтехнологи и другие эксперты в области избирательной системы из более чем 20 субъектов России.
Основатель Клуба, руководитель экспертной группы «Первый Советник» Владимир Перевозчиков назвал главной целью заседания объединение кадрового потенциала страны в политической сфере и будущей государственной элиты России.

Как отметил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании Сергей Пивков, работа Клуба начиналась с десяти часов утра и продолжалась до восьми вечера, а мы были настолько увлечены, что прерывались лишь на короткие паузы, так называемые кофе-брейки. Безусловно, первое заседание Клуба прошло на высочайшем уровне.

– В ходе работы нам удалось рассмотреть множество важных тем, обменяться опытом и получить новые знания, – комментирует Сергей Пивков. – Высочайший уровень экспертов позволил предметно разобрать избирательные тренды ближайших лет. Большое внимание было уделено анализу и прогнозу. Обсудили, например, причины и возможные последствия нового витка протестной активности в стране, влияние экономического кризиса на общественно-политические процессы, новеллы избирательного законодательства последних лет, роль средств массовой информации.
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автор: sapivkov.ru
просмотров: 40
дата: 26.04.17 | 18:56
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