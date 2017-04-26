Архангельск: Новости компаний

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы и региональных заксобраний, а также представители центризбиркома, ведущих федеральных СМИ, политологи, политтехнологи и другие эксперты в области избирательной системы из более чем 20 субъектов России.

Основатель Клуба, руководитель экспертной группы «Первый Советник» Владимир Перевозчиков назвал главной целью заседания объединение кадрового потенциала страны в политической сфере и будущей государственной элиты России.



Как отметил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании Сергей Пивков , работа Клуба начиналась с десяти часов утра и продолжалась до восьми вечера, а мы были настолько увлечены, что прерывались лишь на короткие паузы, так называемые кофе-брейки. Безусловно, первое заседание Клуба прошло на высочайшем уровне.



– В ходе работы нам удалось рассмотреть множество важных тем, обменяться опытом и получить новые знания, – комментирует Сергей Пивков. – Высочайший уровень экспертов позволил предметно разобрать избирательные тренды ближайших лет. Большое внимание было уделено анализу и прогнозу. Обсудили, например, причины и возможные последствия нового витка протестной активности в стране, влияние экономического кризиса на общественно-политические процессы, новеллы избирательного законодательства последних лет, роль средств массовой информации .