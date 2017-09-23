Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
21.09.17
1510
22.09.17
823
21.09.17
659
22.09.17
537
21.09.17
467
22.09.17
463
22.09.17
450
реклама
реклама
Новости компаний
21.09.17
244
21.09.17
162
22.09.17
137
22.09.17
132
22.09.17
124
21.09.17
117
21.09.17
110
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

В Новодвинске обсудили вопросы доступной среды для маломобильных людей

сегодня 22:52
9 0
Специалисты архангельской организации Всероссийского общества инвалидов провели конференцию по проблемам и путям решения вопросов доступности городской среды для маломобильных групп населения.
 
 
 >
Мероприятие удалось организовать при поддержке правительства Архангельской области, администрации муниципального образования «Город Новодвинск» и финансовой помощи Архангельского ЦБК в рамках проекта «40 добрых дел к 40-летию Новодвинска».

Организаторы конференции обговорили с участниками встречи множество аспектов создания доступной среды в любом учреждении и городе в целом. Практически все организации хотели бы создать такую среду, но не знают с чего начать, как учесть все нюансы, утвердить программу движения к этой цели. Специалисты из разных сфер деятельности - образования, ЖКХ, социального обеспечения смогли задать экспертам вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

- В нашем городе очень много учреждений, которые не доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, - отметила председатель Новодвинской городской организации Всероссийского общества инвалидов Ольга Яковлева. - Конференция многому нас научила. Надеюсь, что наши здания станут удобнее для всех, без исключения, посетителей.

Среди важных гостей на конференции работали председатель Архангельской областной организации Всероссийского общества инвалидов Евгений Нользиков, ведущий эксперт учебного управления САФУ Ирина Нонфоджи и помощник председателя областной организации инвалидов Татьяна Макарова.

Они провели лекции на темы «Универсальный дизайн: основные принципы и подходы», «Доступная среда. Паспортизация объектов: правовая база, стандарты, нормы и правила» и «Социальный объект: основные функциональные группы - примеры положительного и отрицательного решения».

- На сегодняшний день все муниципальные учреждения должны иметь паспорт доступности, - рассказала начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации Новодвинска Елена Тимчак. - И они везде оформлены. Но, к сожалению, есть моменты, которые не учтены, так как, например,  меняется законодательство. Необходимо шагать в ногу со временем. Мы учтём эти нововведения, опыт коллег и сделаем всё возможное для улучшения ситуации с пандусами и другими сооружениями для особых групп населения, имеющих проблемы с передвижением.

Про опыт создания доступной среды в Северодвинске рассказала представитель Северодвинской городской организации инвалидов Ольга Мокроусова. про проблемы доступности социальных объектов в Новодвинске - эксперт по доступной среде Артём Канаев.

Во второй половине дня участники конференции провели практическое занятие по выявлению барьеров для различных категорий маломобильных граждан в зданиях города.
Автор: novadmin
9 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло
Новости компаний | Новости раздела
 
В Архангельске стартовал XIII фестиваль студенческого творчества «Виват, студент!»
В Архангельске стартовал XIII фестиваль студенческого творчества «Виват, студент!»
В Архангельске в тринадцатый раз открыли городской фестиваль студенческого творчества «Виват, студент!». В этом году он посвящён 80-летию Архангельской области.
сегодня 22:56
7
 
В Новодвинске обсудили вопросы доступной среды для маломобильных людей
В Новодвинске обсудили вопросы доступной среды для маломобильных людей
Специалисты архангельской организации Всероссийского общества инвалидов провели конференцию по проблемам и путям решения вопросов доступности городской среды для маломобильных групп населения.
сегодня 22:52
10
 
Юных архангельских книголюбов познакомили с творчеством молодого писателя
Юных архангельских книголюбов познакомили с творчеством молодого писателя
В День краеведческих знаний гостем городской детской библиотеки имени Коковина впервые стал молодой талантливый писатель Антон Шушарин. В Литературной гостиной прошла его встреча с юными читателями.
сегодня 22:50
15
 
Сотрудники Росреестра обсудили с архангельскими приставами вопросы взаимодействия
Сотрудники Росреестра обсудили с архангельскими приставами вопросы взаимодействия
20 сентября состоялась рабочая встреча с участием представителей филиала Росреестра» и управления Федеральной службы судебных приставов.
сегодня 13:05
142
 
Архангельским семьям рассказали о мерах социальной поддержки мам и их младенцев
Архангельским семьям рассказали о мерах социальной поддержки мам и их младенцев
На территории региона около года действует закон «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», который определяет меры социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.
сегодня 13:03
138
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080