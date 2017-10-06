В Новодвинске определили лучших педагогов
сегодня 12:35
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Вчера, на мероприятии, посвящённом Дню учителя были объявлены имена победителей и призёров заочного конкурса на звание лучшего педагогического работника образовательных организаций Новодвинска.
Этот конкурс проводится администрацией города бумажников ежегодно на кануне профессионального праздника педагогов. Участники конкурса представляют на суд экспертного совета портфолио с результатами своей деятельности за 3 года.
В этом году в заочном конкурсе на звание лучшего педагогического работника приняло участие 49 учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования. Только 9 из них прошли конкурсный отбор и признаны победителями и призёрами.
В номинации «Лучший педагог дополнительного образования» призёрами стали: Людмила Агафона, преподаватель детской школы искусств и Людмила Петровичева, педагог дополнительного образования дома детского творчества. Победителем признана Татьяна Кононова, педагог дополнительного образования детско-юношеского центра.
Призёры номинации «Лучший воспитатель» - Ольга Сибирцева, музыкальный руководитель детского сада «Радуга» и Елена Соколова, воспитатель центра «Гармония». Обладатель первого места - Анжела Апрятичева, воспитатель детского сада № 12 «Солнышко».
В самой большой по количеству претендентов номинации «Лучший учитель» в призёры вышли два педагога школы № 2 - Елена Романова, учитель русского языка и литературы и Вера Сверлова, учитель начальных классов. Победителем стала Ирина Белозёрова, учитель начальных классов школы № 3.
Торжественное мероприятие, по случаю всемирного праздника - Дня учителя сопровождалось концертными номерами в исполнение артистов Дворца Культуры и, конечно же, праздничными и поздравительными речами.
- День учителя - это праздник, наверное единственный из всех профессиональных праздников России, который отмечается всеми и близок всем нам, - отметила заместитель главы Новодвинска по социальной политике Ольга Бечина. - Все мы с вам роддом из детства. Все мы когда - то были воспитанниками, учениками и у каждого из нас в сердце есть свой любимый, мудрый педагог, воспитатель, которого мы всегда вспоминаем и в чём то хотим быть похожим на него. Говорят профессия педагога, она от бога. Все остальные профессии от учителя и педагога и вы действительно это подтверждаете. Именно от Вас, от ваших знаний вырастают учёные, космонавты, великие исследователи и квалифицированные рабочие. Сегодня в этом зале присутствуют педагоги нашего города. Мы очень гордимся вами, вашими заслугами, которые вы подтверждаете своим трудом, участием в многочисленных региональных, федеральных конкурсах, а также успешным участием и своих воспитанников, учеников. Спасибо вам за Ваш огромный труд. С праздником, дорогие коллеги, педагоги новодвинской системы образования.
- Уважаемые педагоги, поздравляю Вас с вашим профессиональным праздником - Днём учителя, - обратился ко всем присутствующим депутат Городского Совета Андрей Коротков. - Огромное спасибо Вам за вашу доброту, терпение, понимание, заботу. Искренне желаю всем вам здоровья, радости, благосостояния, достойной заработной платы, хороших учеников, счастья, доброты и удачи. Всех с праздником!