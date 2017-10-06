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В Новодвинске определили лучших педагогов

сегодня 12:35
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Вчера, на мероприятии, посвящённом Дню учителя были объявлены имена победителей и призёров заочного конкурса на звание лучшего педагогического работника образовательных организаций Новодвинска.
 
 
 
 
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Этот конкурс проводится администрацией города бумажников ежегодно на кануне профессионального праздника педагогов. Участники конкурса представляют на суд экспертного совета портфолио с результатами своей деятельности за 3 года.

В этом году в заочном конкурсе на звание лучшего педагогического работника приняло участие 49 учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования. Только 9 из них прошли конкурсный отбор и признаны победителями и призёрами.

В номинации «Лучший педагог дополнительного образования» призёрами стали: Людмила Агафона, преподаватель детской школы искусств и Людмила Петровичева, педагог дополнительного образования дома детского творчества. Победителем признана Татьяна Кононова, педагог дополнительного образования детско-юношеского центра.

Призёры номинации «Лучший воспитатель» - Ольга Сибирцева, музыкальный руководитель детского сада «Радуга» и Елена Соколова, воспитатель центра «Гармония». Обладатель первого места - Анжела Апрятичева, воспитатель детского сада № 12 «Солнышко».

В самой большой по количеству претендентов номинации «Лучший учитель» в призёры вышли два педагога школы № 2 - Елена Романова, учитель русского языка и литературы и Вера Сверлова, учитель начальных классов. Победителем стала Ирина Белозёрова, учитель начальных классов школы № 3.

Торжественное мероприятие, по случаю всемирного праздника - Дня учителя сопровождалось концертными номерами в исполнение артистов Дворца Культуры и, конечно же, праздничными и поздравительными речами.

- День учителя - это праздник, наверное единственный из всех профессиональных праздников России, который отмечается всеми и близок всем нам, - отметила заместитель главы Новодвинска по социальной политике Ольга Бечина. - Все мы с вам роддом из детства. Все мы когда - то были воспитанниками, учениками и у каждого из нас в сердце есть свой любимый, мудрый педагог, воспитатель, которого мы всегда вспоминаем и в чём то хотим быть похожим на него. Говорят профессия педагога, она от бога. Все остальные профессии от учителя и педагога и вы действительно это подтверждаете. Именно от Вас, от ваших знаний вырастают учёные, космонавты, великие исследователи и квалифицированные рабочие. Сегодня в этом зале присутствуют педагоги нашего города. Мы очень гордимся вами, вашими заслугами, которые вы подтверждаете своим трудом, участием в многочисленных региональных, федеральных конкурсах, а также успешным участием и своих воспитанников, учеников. Спасибо вам за Ваш огромный труд. С праздником, дорогие коллеги, педагоги новодвинской системы образования.

- Уважаемые педагоги, поздравляю Вас с вашим профессиональным праздником - Днём учителя, - обратился ко всем присутствующим депутат Городского Совета Андрей Коротков. - Огромное спасибо Вам за вашу доброту, терпение, понимание, заботу. Искренне желаю всем вам здоровья, радости, благосостояния, достойной заработной платы, хороших учеников, счастья, доброты и удачи. Всех с праздником!
Автор: novadmin
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