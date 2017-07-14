В Новодвинске откроется «Дом семьи»

В сентябре здесь откроется расширенное отделение социальной помощи семье и детям.12 июля в здании, которое будет называться «Дом семьи» прошёл круглый стол на тему: «Перспективы развития межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики на территории муниципального образования «Город Новодвинск».Обменяться мнениями о дальнейшей совместной работе были приглашены представители отдела по работе с обращениями граждан, органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России «Приморский», новодвинской городской больницы, отдела организации образования, руководители общественных организаций: местного отделения «Всероссийского общества инвалидов», женсовета, Благотворительного фонда помощи многодетным семьям «Талисман», а также уполномоченный по правам ребёнка в Новодвинске и председатель местного Общественного совета.В начале мероприятия прозвучали слова благодарности всем тем, кто помог в реализации задумки КЦСО сохранить здание на балансе новодвинского центра, перепрофилировать его, расширив возможности и функции существующего отделения социальной помощи семье и детям.- Я думаю, что сама идея дома семьи – очень замечательная, - отметила председатель Общественного совета муниципального образования «Город Новодвинск» Ирина Волова. - Потому что весь мир стоял, стоит и будет стоять только на семье, что бы ни происходило вокруг, вся сила и, к сожалению, все беды от семьи, поэтому если мы её поддержим, значит и всё у нас в стране будет хорошо.У истоков создания «Дома семьи» стояли Светлана Галашева, Марина Корешкова, Елена Тимчак, Ольга Каширская, Ольга Бечина. Эти женщины провели огромную работу, писали письма во всевозможные инстанции, лично обращались к представителям областной власти. Положительный результат не заставил себя долго ждать. Теперь у Новодвинска есть полноценное, двухэтажное здание в котором будет проводиться ещё более активная работа с семьями и детьми.- Я уже давно говорила, что в Новодвинске нет семейного центра, нет семейных клубов, нет организаций, которые бы занимались семьёй в нашем городе - прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в Новодвинске Ольга Каширская. - И сегодня, когда у нас появилась возможность реализовать задумку комплексного центра социального обслуживания, у нас у всех присутствующих возникло очень много идей, направлений, форм, которые можно успешно использовать в работе «Дома семьи». Безусловно, основное направление - это работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, но вместе с тем, этот центр будет работать и для молодых семей.На круглом столе специалисты комплексного центра социального обслуживания поделились с коллегами своими традиционными методами работы с семьёй, а также планами и новыми проектами, которые будут воплощаться в стенах этого здания. В их числе и продолжение работы участковой социальной службы, службы социального сопровождения семей по месту жительства, организация работы малых групп кратковременного пребывания детей для детей инвалидов и детей с ОВЗ, предоставление услуги для родителей по присмотру за детьми-инвалидами, социальная терапия, трудотерапия, фитбол, создание родительских, подростковых клубов, клубов молодых инвалидов и т.д.- Наша организация готова сотрудничать с «Домом семьи», - отметила председатель местной общественной организации «Новодвинская городская организация «Всероссийского общества инвалидов» Ольга Яковлева. - У нас есть хороший опыт работы с молодыми людьми с инвалидностью. Мы проводим различные мастер-классы: по резьбе из дерева, по домоводству, выпечке и прочему, которыми мы готовы поделиться со всеми новодвинскими семьями уже сегодня.Завершилась встреча экскурсией по зданию, где уже большинство помещений готовы к принятию семей Новодвинска.