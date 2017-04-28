Архангельск: Новости компаний

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В Новодвинске открылась выставка под открытым небом «Рождённый комбинатом»

28 апреля состоялась церемония открытия выставочного проекта под открытым небом «Рождённый комбинатом», посвящённого 40-летию со дня образования города Новодвинска.
Проект подготовлен Музеем истории города и детского движения «Истоки» муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр», его инициатором выступила руководитель музея Татьяна Тельнихина. Выставка расположена в Аллее поколений на улице 50-летия Октября от улицы Ломоносова до улицы Космонавтов.

Открытие выставки прошло в рамках Всероссийской акции «Музей выходит в город». Оно позволило представить материалы по истории Новодвинска из фондов музея «Истоки» и музея акционерного общества «Архангельский ЦБК». Фотографии, размещенные здесь на стендах, рассказывают историю строительства комбината и возникновения города. Таким образом, многолетняя работа сотрудников музеев обрела новый импульс, современную форму и будет показана большому количеству горожан. В августе мы празднуем День рождения Новодвинска. Данный проект - одно из важнейших меропрятий, приуроченных к празднованию 40-летию Новодвинска.

- Наш город особенный, в нём живут удивительные люди, - отметил в приветственной речи глава муниципального образования «Город Новодвинск» Сергей Андреев. - Каждый из нас сможет внести посильный вклад в подготовку города к юбилейным торжествам, чтобы празднование Дня города стало новым этапом в развитии Новодвинска. Мы благодарим сегодня инициативную группу проекта

Такой масштабный проект не мог появится без помощи партнёров: руководства акционерного общества «Архангельский ЦБК» и рекламного агентства «Сорока».

- Сегодня у нас всех на душе радостно и светло, - начал своё выступление Дмитрий Зылёв. - Все работники комбината - жители Новодвинска. И каждому из них будет интересно посетить данный музей. Надеемся, что экспозицией заинтересуется подрастающее поколение.

Благодарностями администрации муниципального образования «Город Новодвинск» за сотрудничество и оказанную помощь в подготовке проекта «Выставка под открытым небом «Рождённый комбинатом», посвящённого 40-летнему юбилею города Новодвинска были отмечены: педагоги «Детско-юношеского центра» Татьяна Тельнихина и Вера Аксеновская, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности акционерного общества «БЫТ» Ирина Таланова и фотограф Сергей Сюрин.

Затем гости открытия выставки прошлись по Аллее поколений и послушали рассказ гида о каждом из экспонатов.
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автор: novadmin
просмотров: 44
дата: 28.04.17 | 16:48
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