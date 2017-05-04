Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события В Новодвинске открыта круглосуточная аптека С начала мая в Новодвинске работает круглосуточная аптека по адресу улица Мира, дом 8. В конце минувшего года в городе изменился режим работы последнего аптечного пункта, работавшего круглосуточно. В результате новодвинцы стали испытывать сложности с лекарственным обеспечением в вечернее и ночное время.



По инициативе совета отцов города Новодвинска, депутатов фракции «Единая Россия» Городского Совета, данный вопрос был взят на контроль городской администрацией.



По поручению главы муниципального образования «Город Новодвинск» Сергея Андреева была проведена работа с фармацевтическими компаниями, осуществляющими деятельность на территории города. В результате, руководство государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фармация» приняло решение о работе в круглосуточном режиме 136-ой аптеки, расположенной на улице Мира, дом 8.



- Считаю правильным возобновление работы круглосуточной аптеки в нашем городе, - отметил врач Новодвинской центральной городской больницы Валерий Баушев. - Мне как действующему врачу хорошо известно, что жители в ночное время могут обращаться за препаратами, связанными с внезапным повышением температуры у детей, отравлениями и при получении бытовых травм.



Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» выражает благодарность генеральному директору ГУП Архангельской области «Фармация» Алексею Солдатенкову за положительный отклик в решении вопроса с обеспечением медицинскими препаратами жителей Новодвинска в вечерние и ночные часы. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: novadmin просмотров: 20

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