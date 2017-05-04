наверх
Новости Архангельска
04 мая, четверг 10:07
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

В Новодвинске открыта круглосуточная аптека

С начала мая в Новодвинске работает круглосуточная аптека по адресу улица Мира, дом 8.
В конце минувшего года в городе изменился режим работы последнего аптечного пункта, работавшего круглосуточно. В результате новодвинцы стали испытывать сложности с лекарственным обеспечением в вечернее и ночное время.

По инициативе совета отцов города Новодвинска, депутатов фракции «Единая Россия» Городского Совета, данный вопрос был взят на контроль городской администрацией.

По поручению главы муниципального образования «Город Новодвинск»  Сергея Андреева была проведена работа с фармацевтическими компаниями, осуществляющими деятельность на территории города. В результате, руководство государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фармация» приняло решение о работе в круглосуточном режиме 136-ой аптеки, расположенной на улице Мира, дом 8.

- Считаю правильным возобновление работы круглосуточной аптеки в нашем городе, - отметил врач Новодвинской центральной городской больницы Валерий Баушев. - Мне как действующему врачу хорошо известно, что жители в ночное время могут обращаться за препаратами, связанными с внезапным повышением температуры у детей, отравлениями и при получении бытовых травм.

Администрация муниципального образования «Город Новодвинск»  выражает благодарность генеральному директору ГУП Архангельской области «Фармация» Алексею Солдатенкову за положительный отклик в решении вопроса с обеспечением медицинскими препаратами жителей Новодвинска в вечерние и ночные часы.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
автор: novadmin
просмотров: 20
дата: 04.05.17 | 09:44
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080