Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события В Новодвинске отобрали лучший почётный караул Восемь команд - представителей учащихся 7-11 классов школ Новодвинска приняли участие в городском смотре-конкурсе почётных караулов.

В составе каждой команды — семь подростков. Каждый караул экипирован в единообразную парадную форму.



Выступление школьных коллективов оценивалось по следующим критериям: построение караульной смены, чёткость шага, равнение при движении смены, выполнение поворотов в движении, синхронность постанвки на пост, синхронность смены караула, синхронность ухода с поста, остановка караульной смены.



По результатам смотра-конкурса жюри определило победителей в двух возрастных категориях. Среди учащихся 7-9 классов третье место у караула школы №6, второе — школы №2, первое - школы №7. Лучшим командиром признана Полина Киричук. Среди 10-11 классов победителем стал почётный караул школы №7, командир — Денис Екимов.



Победители смотра будут защищать честь нашего муниципального образования на аналогичном, но уже областном смотре почётных караулов. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Нина С. просмотров: 33

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