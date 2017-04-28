Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события В Новодвинске подведены итоги городского конкурса «Мой день здоровья» В новодвинском молодёжно-ресурсном центре состоялось награждение победителей и призёров муниципального конкурса социальной рекламы «Мой день здоровья». Мероприятие проводилось с 20 марта по 10 апреля и было посвящёно Всемирному дню здоровья.



Организатором данного конкурса традиционно выступает отдел по делам молодёжи и спорту управления по работе со средствам массовой информации, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования «Город Новодвинск».



Конкурс проводился по двум номинациям (рисунок и мини-арт-объект) по трём возрастным категориям (дети дошкольного возраста, дети от 7 до 18 лет, 18 лет и старше).



Тематика конкурсных работ - «Мой день здоровья», пропаганда активного и здорового образа жизни, призыв к занятиям физической культурой, спортом, туризмом.



По словам начальника отдела по делам молодёжи и спорту Натальи Каменских, в администрацию поступило 168 конкурсных работ. Все они яркие, интересные и призывающие вести здоровый образ жизни, активно заниматься спортом и соблюдать правильное питание.



Все работы были отсмотрены членами конкурсной комиссии и по результатам выставленных оценочных баллов победителями и призёрами городского конкурса социальной рекламы «Мой день здоровья» были признаны следующие участники:



Номинация «РИСУНОК», в возрастной группе «дети дошкольного возраста»:

1 место - Друговская Софья, воспитанница МДОУ «Детский сад № 26 «Чебурашка» общеразвивающего вида II категории»;

2 место - Макарьина Ульяна, воспитанница МДОУ «Детский сад № 24 «Улыбка» общеразвивающего вида II категории»;

3 место - Рогачёва Милана, воспитанница МДОУ «Детский сад № 24 «Улыбка» общеразвивающего вида II категории».



«дети в возрасте от 7 до 18 лет»:

1 место - Мальгина София, учащаяся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

2 место - Дрочнева Александра, учащаяся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

3 место - Ковальчук Ксения, учащаяся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3».

«граждане, достигшие возрасти 18 лет, и старше»:

1 место - Мельничникова Марина Николаевна, социальный педагог МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» («Это твоя жизнь. Живи со смыслом»).



Номинация «АРТ-ОБЪЕКТ», в возрастной группе «дети дошкольного возраста»:

1 место - Суворин Даниил, воспитанник МДОУ «Детский сад № 26 «Чебурашка» общеразвивающего вида II категории»;

2 место - Ермак Аркадий, воспитанник МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко» комбинированного вида II категории»);

3 место - Терёхин Роман, Кузнецов Егор, Чернышова Карина, воспитанники МДОУ «Детский сад № 19 «Цветик-семицветик» комбинированного вида II категории».



«дети в возрасте от 7 до 18 лет»:

1 место - Медников Илья, Ширшов Арсений, обучающиеся МДОУ «Дом детского творчества»;

2 место - Талагаев Кирилл, Исаков Даниил, обучающиеся МДОУ «Дом детского творчества»;

3 место - Першин Кирилл, 9 лет, обучающийся МДОУ «Дом детского творчества»).



«граждане, достигшие возрасти 18 лет, и старше»:

1 место - Митрофанова Наталья Николаевна, воспитатель средней группы «Соловушки» МДОУ «Детский сад № 26 «Чебурашка» общеразвивающего вида II категории». Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: novadmin просмотров: 43

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