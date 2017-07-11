В Новодвинске подведены первые итоги эксперимента по раздельному сбору мусора

Работа по установке контейнеров для раздельного сбора мусора в городе бумажников началась 2 мая. На сегодняшний день во дворах и местах общего пользования установлено 32 контейнера. До конца года их количество планируется увеличить до 50-ти.

Напомним, что контейнер для раздельного сбора мусора представляет собой один совмещённый бак, разделённый на две цветовые гаммы. Ёмкость синего цвета предназначена для сбора макулатуры (гофрокартон - коробки, упаковка, книги, офисная бумага, газеты, тетради, блокноты, плакаты, листовки, журналы и т.д.), а жёлтого для пластика (полиэтиленовые пакеты, пищевая плёнка, пластиковые бутылки), алюминия и стекла.

Отметим, что вывоз раздельных отходов осуществляется пока два раза в неделю (понедельник, четверг), но сейчас рассматривается вопрос о трёх разовом вывозе мусора. Эти функции, как и саму установку контейнеров, их обслуживание, в том числе ремонт, замена баков осуществляют работники архангельского мусороперерабатывающего комбината.

2

- В эксперименте по раздельному сбору мусора активно участвуют и горожане, и местные организации, которые стремятся сделать наш город чище, - прокомментировала главный специалист отдела инфраструктурного развития администрации Новодвинска Елена Порошина. - Горожане ответственно подошли к раздельному сбору мусора. По данным архангельского мусороперерабатывающего комбината процент отходов для которых не предназначен сине-жёлтый контейнер составляет всего 10 %. По сравнению с другими городами Архангельской области, где также ведётся работа по раздельному сбору мусора, наш показатель самый низкий и это радует.- Раздельный сбор мусора, на самом деле, очень полезная вещь, - отметила руководитель молодёжной экологической организации «О» Полина Гребенщикова. - К сожалению, в нашем городе не редко загорается свалка. От этого страдают жители южного микрорайона. Раздельный сбор мусора уменьшит такие возгорания, так как легковоспламеняющиеся отходы после сортировки будут попадать не на полигон ТБО, а на переработку в архангельский мусороперерабатывающий комбинат. В дальнейшем из вторсырья мы можем получить много полезных вещей. К примеру, детские горки, которые устанавливаются у нас во дворах и в парках сделаны из переработанного пластика.