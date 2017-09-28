В Новодвинске прошел форум работающей молодежи
сегодня 16:47
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Мероприятие посетили 222 человека: 150 участников, 20 тренеров, 10 почетных гостей, 15 представителей СМИ, 12 волонтеров, 15 организаторов.
В ходе работы форума обсуждали, как наиболее эффективно выстроить работу с молодежью на предприятии, как мотивировать молодых специалистов и как стимулировать их развитие. В итоге эксперты совместно с участниками разработали конкретные шаги и рекомендации по данным проблемам.
В рамках первой части форума состоялось пленарное заседание. Среди участников заседания были первый заместитель руководителя администрации Губернатора Архангельской области Иван Дементьев, генеральный директор АО «АЦБК» Дмитрий Зылёв, министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.
Экскурсия по Архангельскому ЦБК – вторая часть форума. Участники познакомились с предприятием, увидели, как здесь построена работа с молодежью. Стоит отметить, что АЦБК – один из ведущих европейских лесохимических предприятий, крупнейший производитель тарного картона и один из лидеров по производству целлюлозы в России.
Одна из главных задач форума – развитие лидерства и личной эффективности молодых работников предприятий и организаций. Третий блок форума был нацелен на работу с экспертами. Здесь молодежь узнала, как создать совет молодых специалистов на своем предприятии, как быть востребованным на рынке труда и как улучшить жилищные условия молодым семьям.
– Форум работающей молодежи дает понять, что работа не ограничивается только служебными обязанностями. Работая, можно не только получать заработную плату, но и всесторонне развиваться. Мне нравится идея создания молодежного совета. Я думаю, что такой совет поможет выстроить работу молодежи с работодателем и положительно скажется на самочувствии и работоспособности специалиста, – считает участник форума Александр Скорлупкин.
Форум получился действительно областным, на него приехали участники из 16 муниципальных образований Архангельской области: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Мирный, Котлас, Пинежский, Виноградовский, Котласский, Холмогорский, Верхнетоемский, Приморский, Шенкурский, Вельский, Плесецкий, Лешуконский.
Среди участников были представители крупных компаний, таких как АЦБК, «Титан», «Звездочка», «Севмаш», «Ростелеком», «РЖД», «ТГК-2», ПАО «Сбербанк», АО «Северный рейд».
II Форум работающей молодежи Архангельской области организован Домом молодежи Архангельской области при поддержке управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию, администрации Новодвинска, акционерного общества «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».