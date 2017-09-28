В Новодвинске прошел форум работающей молодежи

В ходе работы форума обсуждали, как наиболее эффективно выстроить работу с молодежью на предприятии, как мотивировать молодых специалистов и как стимулировать их развитие. В итоге эксперты совместно с участниками разработали конкретные шаги и рекомендации по данным проблемам.В рамках первой части форума состоялось пленарное заседание. Среди участников заседания были первый заместитель руководителя администрации Губернатора Архангельской области Иван Дементьев, генеральный директор АО «АЦБК» Дмитрий Зылёв, министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.Экскурсия по Архангельскому ЦБК – вторая часть форума. Участники познакомились с предприятием, увидели, как здесь построена работа с молодежью. Стоит отметить, что АЦБК – один из ведущих европейских лесохимических предприятий, крупнейший производитель тарного картона и один из лидеров по производству целлюлозы в России.Одна из главных задач форума – развитие лидерства и личной эффективности молодых работников предприятий и организаций. Третий блок форума был нацелен на работу с экспертами. Здесь молодежь узнала, как создать совет молодых специалистов на своем предприятии, как быть востребованным на рынке труда и как улучшить жилищные условия молодым семьям.– Форум работающей молодежи дает понять, что работа не ограничивается только служебными обязанностями. Работая, можно не только получать заработную плату, но и всесторонне развиваться. Мне нравится идея создания молодежного совета. Я думаю, что такой совет поможет выстроить работу молодежи с работодателем и положительно скажется на самочувствии и работоспособности специалиста, – считает участник форума Александр Скорлупкин.Форум получился действительно областным, на него приехали участники из 16 муниципальных образований Архангельской области: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Мирный, Котлас, Пинежский, Виноградовский, Котласский, Холмогорский, Верхнетоемский, Приморский, Шенкурский, Вельский, Плесецкий, Лешуконский.Среди участников были представители крупных компаний, таких как АЦБК, «Титан», «Звездочка», «Севмаш», «Ростелеком», «РЖД», «ТГК-2», ПАО «Сбербанк», АО «Северный рейд».II Форум работающей молодежи Архангельской области организован Домом молодежи Архангельской области при поддержке управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию, администрации Новодвинска, акционерного общества «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».