В Новодвинске прошел городской форум молодежи

Собравшихся в актовом зале школьников, студентов, работающую молодёжь и педагогов, чья деятельность непосредственно связана с жизнью молодёжи, поприветствовал глава администрации города Новодвинска Сергей Андреев.



- Сохраняйте это неравнодушное отношение ко всему, что вас окружает, развивайтесь, двигайтесь вперёд. Берите пример с успешных людей, живущих рядом с вами, не боящихся, несмотря на молодой возраст, браться за решение сложных задач и успешно решать их. Самые добрые мои пожелания вам на этом пути! - отметил в своем выступлении Сергей Андреев.



Во время торжественной церемонии благодарности администрации муниципального образования «Город Новодвинск» за вклад в работу с молодежью, развитие молодежного самоуправления, за помощь в организации и проведении молодёжных мероприятий были вручены нескольким десяткам представителей активной молодежи и организаций.



Следующей частью форума стала работа интерактивных площадок по направлениям «Молодежное творчество», «Молодежное самоуправление» и «Волонтерство» Для выступлений организаторы привлекли интересных спикеров. Среди них организатор культурно-экологического арт-фестиваля «Тайбола», участник Всероссийских и международных проектов Илья Кузубов, тренеры «Деловой школы» Архангельска Дарина Сабурова и Максим Грязев.



- Молодёжь – это стратегический ресурс развития государства. С молодыми людьми необходимо продолжать целенаправленную и системную работу. Возрождение молодежного общегородского форума один из шагов городской администрации в данном направлении — прокомментировал начальник управления по работе со средствами массовой информации молодежной политике и спорту Алексей Кузнецов.



По словам организаторов Форум молодежи города Новодвинска вновь станет ежегодным мероприятием, на котором будут подводиться итоги реализации государственной молодежной политики.