Архангельск: Новости компаний

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В Новодвинске прошли первые занятия «Школы молодого бойца»

В Молодёжном центре города для студентов Новодвинского индустриального техникума состоялась «Школа молодого бойца».
В программу весеннего выездного лагеря-семинара, проводимого штабом молодёжных трудовых отрядов Архангельской области, вошли лекции и интерактивные игры, знакомство с атрибутикой и основными направлениями деятельности молодёжных трудовых отрядов, театрализованные постановки при участии слушателей курсов, упражнения на командообразование и тестирование на профессиональную принадлежность в будущем.

На протяжении трёх дней учащиеся Новодвинского индустриального центра готовились стать бойцами Российских студенческих отрядов.

В итоге, более 20 молодых людей уже в этом году станут членами зонального отряда «Новодвинский». Работа по созданию местного штаба и самого отряда ещё впереди.

Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области и администрация муниципального образования «Город Новодвинск» выражают благодарность за помощь в организации «Школы молодого бойца» местному отделению партии «Единая Россия» и руководству АО «БЫТ».
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автор: novadmin
просмотров: 16
дата: 25.04.17 | 12:17
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