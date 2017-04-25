Архангельск: Новости компаний

В Молодёжном центре города для студентов Новодвинского индустриального техникума состоялась «Школа молодого бойца».
В программу весеннего выездного лагеря-семинара, проводимого штабом молодёжных трудовых отрядов Архангельской области, вошли лекции и интерактивные игры, знакомство с атрибутикой и основными направлениями деятельности молодёжных трудовых отрядов, театрализованные постановки при участии слушателей курсов, упражнения на командообразование и тестирование на профессиональную принадлежность в будущем.
На протяжении трёх дней учащиеся Новодвинского индустриального центра готовились стать бойцами Российских студенческих отрядов.
В итоге, более 20 молодых людей уже в этом году станут членами зонального отряда «Новодвинский». Работа по созданию местного штаба и самого отряда ещё впереди.
Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области и администрация муниципального образования «Город Новодвинск» выражают благодарность за помощь в организации «Школы молодого бойца» местному отделению партии «Единая Россия» и руководству АО «БЫТ».