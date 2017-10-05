В Новодвинске реализован ещё один социальный проект

Оно объединило сразу несколько значимых поводов - это и прошедший праздник День пожилого человека, юбилей Архангельской области и презентация нового проекта действующего клуба общения «Марья Искусница».- В нашей организации уже не первый год работает клуб общения «Марья Искусница», - отметила председатель общественной организации «Новодвинская городская организация Всероссийского общества инвалидов» Ольга Яковлева. - Многие участники нашей организации этот клуб посещают, делятся своим рукоделием, проводят мастер-классы по вязанию, бисероплетению, вкусно готовят, особенно различную выпечку, которой всех нас угощают. И вот, сейчас, когда проводилась акция «40 добрых дел к 40-летию Новодвинска» мы решили заявиться с проектом, который направлен на передачу опыта кулинарной северной выпечки. Архангельский ЦБК поддержал наш проект, чему мы очень рады и уже сегодня на наше небольшое мероприятие мы пригласили ветеранов комбината, наших партнёров - представителей АЦБК, администрации Новодвинска и будем всех угощать нашими северными вкусными пирогами и кулебяками.Отметим, что на это мероприятие также были приглашены представители городской библиотеки. Для всех присутствующих участников клуба общения «Марья Искусница» они провели виртуальное путешествие по Архангельской области и рассказали об увлекательных исторических моментах становления и развития нашего региона.