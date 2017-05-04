Архангельск: Новости компаний

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В Новодвинске состоялся хореографический фестиваль «Танцующее детство»

В Международный День танца на сцене Дворца Культуры города бумажников прошёл пятый фестиваль детской хореографии среди творческих коллективов Новодвинска.
В двух номинациях: «танцоры 3-6 лет» и «танцоры 7-10 лет» соревновались девять детских танцевальных коллективов. Среди них - «ЛАЭР», «Золотая стрекоза» и «Зазеркалье» Дворца Культуры АО «БЫТ», «Изумруд» из детско-юношеского центра, студия «Контур», студия восточного танца «Амани» и три младших класса Новодвинской гимназии, занявших призовые места в конкурсе «Супер-класс-2017». Всего - 18 номеров.

Победители определялись зрительским голосованием приобретёнными на мероприятие билетами. В итоге в младшей возрастной категории победила группа «Пинки» образцово-хореографического коллектива «ЛАЭР», в старшей- 1«А» Новодвинской гимназии.
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автор: novadmin
просмотров: 20
дата: 04.05.17 | 09:43
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