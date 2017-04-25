Архангельск: Новости компаний

В конкурсе, который проходил 23 апреля в местном Детско-юношеском центре, приняли участие около семи десятков юношей и девушек, учащихся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Архангельской области с 8 до 18 лет.

В Новодвинск приехали представители Архангельска, Северодвинска, Цигломени, Пинежского района, Онеги.Гостей и хозяев мероприятия приветствовала исполняющая обязанности начальника управления социальной политики администрации муниципального образования "Город Новодвинск" Дарья Попова. Она пожелала успехов соревнующимся и выразила надежду, что среди участников конкурса присутствуют будущие великие имена кутюрье.- Очень важно, что молодые люди, с самого раннего возраста заняты полезным занятием, - отметила присутствующая среди зрителей конкурса член новодвинского местного политического совета партии «Единая Россия» Ирина Арестова. - Среди участников есть и юноши, которые также создают свои модели одежды. Приятно посмотреть, на что способны наши дети. Огромная благодарность их педагогам за чуткость, передачу бесценного опыта и возможность развития фантазии.Конкурс проводился в четырёх возрастных группах и по семи номинациям. Главное условие творческого состязания - изделие, предоставляемое на конкурс, изготовлено участниками самостоятельно.По итогам конкурса жюри определило, что в номинации «Пред-а-порте», повседневная мода, в возрастной категории 11-13 лет, первое место занял Дмитрий Хромцов, Сурская средняя школа, Пинежский муниципальный район; второе место у Анастасии Ореховой, культурный центр «Цигломень»; третье - у Екатерины Корчевской, Цигломень. Среди 14-15-летних модельеров первое место в этой номинации заняла Ксения Талецкая из Онеги, второе - Татьяна Колтовая из Северодвинска. В категории 16-18 лет, первое место заняла Анна Ильина, детско-юношеский центр Новодвинска, второе - Виталина Двинянина, Северодвинск.

В номинации «Праздничная мода», 11-13 лет, первое место у Арины Новосёловой, Новодвинск. «Желающие заявить о себе» - 16-18 лет, первое место Елизавета Пигасова, Цигломень; второе - Виктория Будний, Цигломень. «Юный модельер» - 14-15 лет, первое место Ксения Еремеева, Новодвинск; второе Екатерина Ляпина, Северодвинск; 16-18 лет, первое место - Арина Бородина, Архангельск. «Весёлые петельки» - 11-13 лет, первое место - Полина Гагарина, Онега; второе - Анастасия Борисова, Онега; третье место - Елена Чойна, Онега. «Кукольная мода» - 8-10 лет, первое место - Олеся Федосеева, второе - Алина Лапина; 11-13 лет, первое место - Арина Новоженова, второе место - Дарья Черепкова, третье место - Анастасия Конина, все представители Новодвинского ДЮЦа. «Школьная пора» - 11-13 лет, первое место - Ксения Лепёшкина, школа №6 Новодвинска, второе - Полина Латкина из Цигломени, третье - Эвелина Власова, Новодвинская гимназия; 14-15 лет, первое место - Анастасия Кулебякина, Цигломень.

Победители в каждой номинации получили дипломы первой, второй и третей степеней, подарки от спонсоров конкурса.