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В Новодвинске завершаются работы по нанесению дорожной разметки

сегодня 22:38
27 0
На сегодняшний день практически всё дорожное покрытие городских улиц обновлено.
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Нанесением осевой разметки занимались специалисты подрядной организации. Заказчик МБУ «Флора - Дизайн». В общей сложности протяжённость обновлённых сплошных и прерывистых линий составила 19 км.

 - Из-за дождливой погоды подрядчик не мог приступить к нанесению разметки в мае-июне, как это делалось в предыдущие годы, - прокомментировал директор МБУ «Флора - Дизайн» Андрей Коротков. - Как только установилась благоприятная, сухая погода в городе сразу началось обновление осевой разметки и пешеходных переходов. В эти дни и подрядчики, и МБУ «Флора - Дизайн», все мы работаем, так сказать в оперативном режиме, чтобы в кротчайшие сроки завершить  работы по текущему содержанию улично-дорожной сети.

Отметим, что объём связанный с приведением в надлежащий вид пешеходных переходов равен 1530 м². Эти работы выполняются силами МБУ «Флора - Дизайн» и как отметил директор предприятия Андрей Коротков, все пешеходные переходы в Новодвинске, при условии сухой погоды, будут обновлены до конца текущей недели.

Автор: novadmin
27 0
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