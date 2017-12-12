В Областном дне чтения «Добрый романтик моря» примут участие библиотеки области
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Областной день чтения, посвященный 105-летию со дня рождения Е.С. Коковина, инициирует Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина 12 января 2018 года.
Областной день чтения, посвященный 105-летию со дня рождения Е.С. Коковина, инициирует Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина 12 января 2018 года.
Цель данного события -
популяризация творчества выдающегося писателя среди детей и подростков, воспитание нравственности, раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения через любовь к книге.
Евгений Степанович Коковин несколько лет руководил областной писательской организацией, заботясь о творческой молодежи, помогая будущим известным прозаикам – Н. Жернакову, Е. Богданову, И. Полуянову – делать первые шаги в литературе. Произведения Евгения Коковина во многом сродни творчеству Аркадия Гайдара: они проникнуты большой любовью к детям, освещены чувством высокой гражданственности, подлинно романтичны, сюжетно занимательны, отличаются простым и ярким языком.
В этот день во всех учреждениях-участниках будут прочитаны вслух лучшие произведения Е.С. Коковина. Участник акции самостоятельно определяет произведение для чтения вслух.
Подробная информация об Областном дне чтения «Добрый романтик моря»
размещена на сайте МУК «ЦБС» в разделе «Акции».
Заявки для участия в акции просим отправлять по электронному адресу: arhlib@mail.ru. Телефон координатора: (8182) 20-15-76, Татьяна Семёновна Рудная.