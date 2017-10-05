В Октябрьской библиотеке номер 2 прошел мастер-класс «Осенины»

Осень — это не только пасмурные дни и бесконечные дожди, она также приносит нам богатый урожай и раскрашивает своей пестрой палитрой монотонно зеленные кроны деревьев. Именно из этой красоты, которая у нас под ногами и еще на деревьях, юные читатели библиотеки вместе с родителями будут творить в октябре в клубе «Аистёнок» свои шедевры.Кто же такая Осенина? Это покровительница плодородия, любви и брака. А «Осенины» - это праздник урожая, гостевания, угощения; окончание уборки яровых хлебов и огородных культур, встречи осени. Поэтому мероприятие началось со звучания поэтических произведений об осени, с загадок про овощи, фрукты и ягоды. Ребята с родителями вспомнили и приметы осени. Затем все вместе мастерили поделку из осенних листьев.Участники клуба «Аистёнок» любят заниматься чем-то новым и интересным. Если рисование или лепка уже наскучили, можно предложить всей семье заняться изготовлением поделок из ярких осенних листьев. Процесс этот очень увлекателен — из простых засушенных листьев с помощью клея, ниток и других подручных приспособлений рождаются удивительные вещи.Занявшись аппликациями или изготовлением вазочек и букетов, родители и дети не только смогут развить свои творческие навыки и фантазию, но и поближе познакомится с окружающей средой. Совместный семейный сбор гербария для поделок - отличный повод научить ребёнка различать разные породы деревьев.Октябрьская библиотека № 2 приглашает всех желающих посетить творческие занятия. Мастер-классы проводятся на бесплатной основе каждое воскресенье в 13 часов. Желательно иметь с собой клей, цветной картон, цветную бумагу, ножницы. Возраст детей – от 2 до 10 лет. Наш адрес: Набережная Северной Двины 134, телефон: 20-67-65.О других мероприятиях Октябрьской библиотеки № 2 вы можете узнать и в группе социальной сети Вконтакте «Книжный берег».