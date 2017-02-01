Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события В.Павленко: Северный широтный ход – первый шаг к реализации проекта «Белкомур» Но очередном заседании Совета по Арктике и Антарктике, членом которого является сенатор Виктор Павленко, подробно обсудили проект новой заполярной магистрали – Северный широтный ход. На заседании, которое прошло в Совете Федерации, было заявлено, что проект будет реализован благодаря частной концессионной инициативе, участниками которой станут РЖД и «Газпром», сообщил сенатор.



- На мой взгляд, проект очень важен как для развития Северного морского пути, так и для Архангельской области, - заявил Виктор Павленко. – Арктические территории станут транзитным регионом, а плечо транспортировки углеводородов, добываемых здесь, сократится на 20%. В состав проекта вошла реконструкция участка железной дороги Котлас-Коноша, что является первым шагом для продолжения проекта Белкомура.



График реализации мероприятий синхронизирован таким образом, чтобы все составляющие СШХ были готовы к первому кварталу 2023 года, основные работы запланированы в период с 2020 по 2022 год.

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