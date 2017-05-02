Архангельск: Новости компаний

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В Поморье подготовили новое библиографическое пособие «Чудеса северной природы»

В Год экологии в Центральной городской библиотеке им. М. В. Ломоносова подготовлено новое библиографическое пособие.
На Севере немало интереснейших мест, издавна привлекающих внимание ученых, художников, поэтов, туристов. О замечательных уголках земли архангельской поведает читателям библиографический путеводитель по природным достопримечательностям Архангельской области «Чудеса северной природы».

Путеводитель состоит из десяти основных разделов:
  •   Архангельский Север – красота от природы
  •   Заповедный Север
  •   «Край озер, как сердца именины…»
  •   «Полюби эту вечность болот…»
  •   Чудотворные питьевые и минеральные источники
  •   Благолепное чудо земли северной – остров Кий
  •   Живущие в воде… (уникальные водоросли северных морей)
  •   Чудеса подземного мира (карстовые пещеры)
  •   Северный жемчуг – чудесный дар природы
  •   Тайны «снежного человека».
Нет сомнения, что читатель, заглянув в путеводитель, словно побывает на экскурсии в дивном, удивительном краю, в заповеднике северной природы и укрепит в себе вековую традицию бережного отношения к природе. Только знания позволят поколениям жить и развиваться в гармонии с окружающим миром.

Познакомиться с библиографическим пособием «Чудеса северной природы» можно на сайте МУК «ЦБС» города Архангельска (https://arhlib.ru).
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: cbs
просмотров: 6
дата: 02.05.17 | 15:34
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