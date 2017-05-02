Архангельск: Новости компаний

На Севере немало интереснейших мест, издавна привлекающих внимание ученых, художников, поэтов, туристов. О замечательных уголках земли архангельской поведает читателям библиографический путеводитель по природным достопримечательностям Архангельской области «Чудеса северной природы».
Путеводитель состоит из десяти основных разделов:
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Архангельский Север – красота от природы
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Заповедный Север
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«Край озер, как сердца именины…»
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«Полюби эту вечность болот…»
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Чудотворные питьевые и минеральные источники
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Благолепное чудо земли северной – остров Кий
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Живущие в воде… (уникальные водоросли северных морей)
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Чудеса подземного мира (карстовые пещеры)
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Северный жемчуг – чудесный дар природы
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Тайны «снежного человека».
Нет сомнения, что читатель, заглянув в путеводитель, словно побывает на экскурсии в дивном, удивительном краю, в заповеднике северной природы и укрепит в себе вековую традицию бережного отношения к природе. Только знания позволят поколениям жить и развиваться в гармонии с окружающим миром.
Познакомиться с библиографическим пособием «Чудеса северной природы» можно на сайте МУК «ЦБС» города Архангельска (https://arhlib.ru
).