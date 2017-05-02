Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события В Поморье подготовили новое библиографическое пособие «Чудеса северной природы» В Год экологии в Центральной городской библиотеке им. М. В. Ломоносова подготовлено новое библиографическое пособие.



Путеводитель состоит из десяти основных разделов: Архангельский Север – красота от природы

Заповедный Север

«Край озер, как сердца именины…»

«Полюби эту вечность болот…»

Чудотворные питьевые и минеральные источники

Благолепное чудо земли северной – остров Кий

Живущие в воде… (уникальные водоросли северных морей)

Чудеса подземного мира (карстовые пещеры)

Северный жемчуг – чудесный дар природы

Тайны «снежного человека». Нет сомнения, что читатель, заглянув в путеводитель, словно побывает на экскурсии в дивном, удивительном краю, в заповеднике северной природы и укрепит в себе вековую традицию бережного отношения к природе. Только знания позволят поколениям жить и развиваться в гармонии с окружающим миром.



Познакомиться с библиографическим пособием «Чудеса северной природы» можно на сайте МУК «ЦБС» города Архангельска (



На Севере немало интереснейших мест, издавна привлекающих внимание ученых, художников, поэтов, туристов. О замечательных уголках земли архангельской поведает читателям библиографический путеводитель по природным достопримечательностям Архангельской области «Чудеса северной природы».Путеводитель состоит из десяти основных разделов:Нет сомнения, что читатель, заглянув в путеводитель, словно побывает на экскурсии в дивном, удивительном краю, в заповеднике северной природы и укрепит в себе вековую традицию бережного отношения к природе. Только знания позволят поколениям жить и развиваться в гармонии с окружающим миром.Познакомиться с библиографическим пособием «Чудеса северной природы» можно на сайте МУК «ЦБС» города Архангельска ( https://arhlib.ru ). Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: cbs просмотров: 6

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