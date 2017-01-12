Архангельск: Новости компаний

Процедура будет проводится с 2017 года и станет закономерным дополнением оценке регулирующего воздействия (ОРВ), которая была внедрена в 2014 году.

До 1 февраля специалистами министерства экономического развития региона будет проводиться приём предложений в план проведения оценки фактического воздействия на 2017 год.



В соответствии с Порядком, утвержденным указом Губернатора Архангельской области в октябре 2016 года, оценка фактического воздействия будет проводиться в отношении нормативных правовых актов, при подготовке проектов которых осуществлялась ОРВ.



Свои предложения в план могут направить представители исполнительных органов, общественных организаций в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, органов местного самоуправления, предприниматели, уполномоченный при губернаторе по защите прав предпринимателей, члены объединений потребителей и саморегулируемых организаций.



- Новая экспертиза позволяет оценить качество ОРВ и проверить её эффективность, - пояснил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Она наглядно покажет, были ли достигнуты все цели, поставленные на этапе регулирования. Иными словами, мониторинг фактического воздействия позволит усовершенствовать оценку воздействия регулирующего, результатом чего, в конечном счете, станет повышение качества самих нормативно-правовых актов.



Предложения в план проведения оценки фактического воздействия до 01 февраля 2017 года можно направить по электронной почте ipatova@dvinaland.ru или по адресу: 163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, 49, каб. 451.



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