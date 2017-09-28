В Привокзальной детской библиотеке отметили Всемирный день без автомобиля

Дети сумели понять всю серьёзность глобальной экологической проблемы, которая из-за использования автомобильных средств уже не за горами. Они согласились с тем, что это чудо техники приносит вред окружающей среде, а, значит, и каждому из нас. Для наглядности повествования вторая часть мероприятия проходила на улице рядом с оживлённой проезжей частью.Всемирный День без автомобиля проходит ежегодно в Европе и ряде развитых стран. «День без машин» означает передвижение пешком, на велосипеде, на роликах или общественном транспорте. Города-участники акции перекрывают для автомобилей некоторые улицы, снижают плату за проезд в общественном транспорте. Велосипедистов, как пользователей экологически чистого транспорта, вообще возят бесплатно. На закрытых для автомобильного движения улицах и площадях проходят концерты, шоу, митинги и другие массовые мероприятия. В ряде городов мира 22 сентября центральные улицы перекрыты для машин, чтобы люди смогли насладиться тишиной и спокойствием без шума моторов, без сигналов, без автомобильных выхлопов. В России это движение только зарождается, и мы надеемся, что наши маленькие читатели, когда подрастут, внесут в него свой вклад.