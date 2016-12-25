Архангельск: Новости компаний

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В Росгвардии рекомендуют жителям Поморья активней использовать портал госуслуг

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Архангельской области информирует граждан об удобстве получения государственных услуг через Интернет.
В настоящее время подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Архангельской области осуществляется оказание гражданам и юридическим лицам 25 государственных услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в том числе выдача лицензии на приобретение, хранение и ношение оружия, выдача лицензии на частную охранную деятельность, выдача удостоверения частного охранника.

Преимущества данного вида обращений – это сокращение временных затрат и возможность выбора удобного времени для получения услуги. Кроме того, пользователь, получивший госуслугу, при желании имеет возможность оценить качество ее предоставления, оставив отзыв на сайте «vashkontrol.ru».

В Архангельске прием граждан осуществляется в подразделениях ЛРР по адресам: ул. Попова, д.18 и ул. Чкалова, д.1. Телефоны для предварительной записи на прием: (8182) 42-41-13, 42-41-16, 42-41-17.
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автор: fsvng_ao
просмотров: 32
дата: 25.12.16 | 19:28
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