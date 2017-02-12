Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события В Росгвардии в день создания лицензионно-разрешительной службы подвели итоги работы 12 февраля отмечается 48-я годовщина образования подразделений лицензионно-разрешительной работы. Этой службе доверено решение задач, связанных с обеспечением контроля в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности в Российской Федерации. Как отметила начальник Центра лицензионно–разрешительной работы управления Росгвардии по Архангельской области полковник полиции Татьяна Москвина, в 2016 году инспекторами подразделений ЛРР совместно с сотрудниками областного УМВД проведено свыше 42,5 тысяч проверок условий хранения оружия, в ходе которых выявлено более трех тысяч нарушений установленных правил оборота оружия, допущенных гражданами, а также 6 нарушений в деятельности юридических и должностных лиц, изъято порядка трех тысяч единиц оружия.



На данный момент на территории Архангельской области зарегистрировано 45 юридических лиц, осуществляющих хранение и использование оружия, на объектах которых хранится и используется около 2 тысяч единиц оружия; 10 юридических лиц, имеющих лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему; 100 частных охранных организаций, в которых трудоустроено более 2,5 тысяч частных охранников; свыше 46 тысяч владельцев гражданского оружия, в распоряжении которых находится около 75 тысяч единиц оружия.



На торжественном мероприятии, посвященном Дню образования подразделений лицензионно-разрешительной работы, отличившимся сотрудникам и ветеранам службы были вручены грамоты и благодарности. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: fsvng_ao просмотров: 46

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