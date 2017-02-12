Архангельск: Новости компаний

Как отметила начальник Центра лицензионно–разрешительной работы управления Росгвардии по Архангельской области полковник полиции Татьяна Москвина, в 2016 году инспекторами подразделений ЛРР совместно с сотрудниками областного УМВД проведено свыше 42,5 тысяч проверок условий хранения оружия, в ходе которых выявлено более трех тысяч нарушений установленных правил оборота оружия, допущенных гражданами, а также 6 нарушений в деятельности юридических и должностных лиц, изъято порядка трех тысяч единиц оружия.
На данный момент на территории Архангельской области зарегистрировано 45 юридических лиц, осуществляющих хранение и использование оружия, на объектах которых хранится и используется около 2 тысяч единиц оружия; 10 юридических лиц, имеющих лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему; 100 частных охранных организаций, в которых трудоустроено более 2,5 тысяч частных охранников; свыше 46 тысяч владельцев гражданского оружия, в распоряжении которых находится около 75 тысяч единиц оружия.
На торжественном мероприятии, посвященном Дню образования подразделений лицензионно-разрешительной работы, отличившимся сотрудникам и ветеранам службы были вручены грамоты и благодарности.