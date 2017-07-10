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В России с 2018 года не будет радиаторов, не соответствующих ГОСТу

сегодня 10:01
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С июня 2018 года в России все типы реализуемых в стране отопительных приборов должны соответствовать ГОСТу. Продажа без обязательных сертификатов будет запрещена.
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На днях Кабинет министров согласовал введение со второго полугодия 2018 года обязательной сертификации всех радиаторов центрального отопления и их секций любых типов, а также конвекторов. Таким способом государство хочет навести порядок на отечественном рынке отопительных приборов, которые наводнила продукция низкого качества, не отвечающая, а порой грубо нарушающая соответствующий ГОСТ 31311-2005.

Ассоциация производителей радиаторов отопления совместно с Центром верификации при Национальном объединении строителей провели лабораторные испытания радиаторов и конвекторов, которые сегодня присутствуют на российском рынке. Результаты обескураживающие – ГОСТу не соответствует 35% из представленных образцов, а в категории  алюминиевых и биметаллических радиаторов, произведенных в Китае, доля несоответствия государственного стандарту превышает 90%.

Эксперты обратили особое внимание на продукцию Sira Industrie, которая прямо вводит потребителя в заблуждение. Мало того, что бренд позиционирует себя как итальянский изготовитель, будучи сугубо китайским производителем, так еще у его продукции на треть завышены показатели теплоотдачи, а изделия не выдержали гидравлические испытания.
Автор: SergeyVlad
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