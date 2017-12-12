В СДЮСШОР имени Соколова Льва Константиновича подвели итоги тренировочного сезона!

2. Вязников Олег (гребля на б/к , Щеголихин А.А., Подольская М.С.)

3. Данилова Мария (гребной слалом, Вохтомина Е.П.)

4. Елфимова Маргарита (гребля на б/к, Щеголихин А.А., Подольская М.С.)

5. Емельянова Марина (гребля на б/к, Щеголихин А.А., Подольская М.С.)

6. Круподерщиков Михаил (гребля на б/к, Мутасова Н.П.)

7. Кузнецов Виктор (гребной слалом, Амосова Е.А.)

8. Микеров Максим (судомодельный спорт, Петров С.Н.)

9. Поспелова Татьяна (гребля на б/к, Шерегова А.С., Соколов В.Ю.)

10. Сенчуков Егор (гребля на б/к, Щеголихин А.А., Подольская М.С.)



Спортсмены были награждены подарочными сертификатами от партнёров мероприятия интернет-магазина SPORT WORLD и Центра красоты и здоровья "Шарм", а так же памятными грамотами от администрации школы.



Благодарственные письма от администрации школы были вручены родителям учащихся Топ-10 за их вклад в воспитание своих детей, талантливых спортсменов!



Дипломами были отмечены и наставники лучших спортсменов по итогам года - их тренеры-преподаватели, гордость школы!



В рамках торжественного мероприятия прошло и чествование выпускников школы.



Все они получили памятные свидетельства об окончании школы, а также почётные грамоты от администрации.

Кроме того, благодарственные письма были вручены родителям выпускников.



В завершении торжества поздравили спортсменов, выполнивших норматив на спортивный разряд в 2017 году!

Учащимся под торжественную музыку композитора А.Н. Пахмутовой "Герои спорта" были вручены разрядные значки!

Были объявлены имена спортсменов, попавших в Топ-10 по итогам соревновательного года. Ими стали:1. Бороненко Максим (судомодельный спорт, Капанадзе Г.В.)