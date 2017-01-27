Архангельск: Новости компаний

В СГМУ представили обновленное издание книги в память о профессоре Татьяне Ивановой

В СГМУ представили обновленное издание книги в память о профессоре Татьяне Ивановой

25 января в Татьянин день и День студента в СГМУ состоялась презентация второго дополненного издания книги «Дело ее жизни», посвященного кардиологу, профессору Татьяне Николаевне Ивановой (1926–2015).