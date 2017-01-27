Архангельск: Новости компаний

25 января в Татьянин день и День студента в СГМУ состоялась презентация второго дополненного издания книги «Дело ее жизни», посвященного кардиологу, профессору Татьяне Николаевне Ивановой (1926–2015).
Среди гостей вечера – её родственники, коллеги, ученики, сотрудники и студенты СГМУ, члены Общества изучения истории медицины Европейского Севера. Все желающие сказали тёплые слова в адрес Татьяны Николаевны, поделились своими воспоминаниями о ней.
Презентация книги прошла именно в Татьянин день, который очень любила профессор Т.Н. Иванова.