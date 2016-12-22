Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события В Северодвинске холдинг «Аквилон-Инвест» завершил строительство ЖК «Пионер» Дольщики готовятся получать ключи от новых квартир. 5-этажный ЖК «Пионер» площадью 7,3 тыс. кв. м на 100 квартир расположенный в тихом и уютном районе, на пересечении ул. Торцева и ул. Пионерской стал первым объектом холдинга «Аквилон-Инвест» в Северодвинске. Рядом находятся Парк культуры и отдыха, две школы, поликлиника. К достоинствам проекта относится благоустроенный двор с детскими игровыми площадками и наличие вместительной гостевой парковки. Все общестроительные и отделочные работы здесь завершены дом, подключен к инженерным сетям и проходит итоговую проверку инспекцией Госстройнадзора.



Сдача в эксплуатацию по планам должна произойти в 4-м квартале этого года, но работы были завершены с опережением срока. Тем самым «Аквилон-Инвест» полностью выполнил обязательства перед дольщиками, которые кстати уже приобрели почти все квартиры.



Напомним, что холдинг «Аквилон-Инвест» реализует в Архангельске и Северодвинске проекты строительства жилья и объектов общественно-делового назначения площадью около 270 тыс. кв. м. Еще по пяти новым участкам ведутся работы по проектированию многоквартирных домов общей площадью 150 тыс. кв. м. Сейчас «Аквилон-Инвест» готовит к сдаче 6 новых жилых комплексов площадью около 40 тыс. кв. м (484 квартиры).



До 31 декабря приобрести квартиру в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон-Инвест» в ипотеку можно без первоначального взноса. Кредит предоставляется банком ВТБ24 по программе «Ипотека. Строящееся жилье» на срок от 12 месяцев до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 15 млн. рублей со ставкой 13,1% годовых.

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