В Северодвинске на 1-й очереди жилого комплекса «Парус» завершается остекление окон

ЖК «Парус» расположен в центре Северодвинска, в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Рядом расположены четыре школы (в том числе одна – непосредственно во дворе), пять детсадов, взрослая, детская и стоматологическая поликлиники, драматический театр. В шаговой доступности – многофункциональные торгово-развлекательные центры, а также парки и скверы.Сейчас строители практически завершили возведение 1-й очереди жилкомплекса на 217 квартир. Почти все они уже приобретены северодвинцами. В настоящее время на 3-й секции кладка стен 12-го этажа выполнена – 85%. Ведется устройство кровли – 45%. Выполнено устройство перегородок 9-го этажа 1-2 секции – 100%, 3 секции – 35%. Остекление окон 1-2 секции – 85%, 3 секция – 30%, 1-й этаж (нежилые помещения) – 25%. Штукатурные работы (1-2 секция) – 80%. Осуществляется монтаж внутриквартирных систем электроснабжения – 45%, водоснабжения и канализации – 30%. Завершается остекление окон 1-2 секции – 85%. Сдача 1-й очереди ЖК «PARUS» запланирована на 4-й квартал 2017 года.Вторая очередь ЖК «Парус» представляет собой 4-секционное 12 этажное здание, которое возводится по технологии «Теплая керамика». В доме будет 429 квартир, спроектированных с использованием передовых европейских принципов формирования внутреннего пространства «Разумные метры».Сейчас на 2-й очереди комплекса завершается устройство котлована и вынос сетей канализации (95%) и водопровода (60%) за пределы стройплощадки. Ведется погружение основного объема свай для устройства фундамента. Уже забито более 20% свай.ЖК «Парус» будет иметь большой зеленый двор, площадью более 5 тыс. кв. м. Главной его достопримечательностью должен стать свой фонтан. Планируется разбивка всесезонного сквера с прогулочными дорожками и посадками елей, каштанов, кленов и сирени, установка универсального корта для футбола/хоккея с круговой беговой дорожкой, уличных тренажеров, игровых комплексов для детей разного возраста, отдельных площадок для скейтбординга, настольного тенниса, сквоша, скалодрома, велодорожек и велопарковок, а также устройство прогулочной площадки для отдыха взрослых. Гостевые стоянки для автотранспорта рассчитаны на 160 машиномест. Сдача 2-й очереди ЖК «PARUS» запланирована на 4-й квартал 2019 года.Площадь им. Давида Пашаева по праву считается одним из красивейших архитектурно-планировочных решений города корабелов. С трех сторон ее формируют многоэтажные дома «северодвинской серии», а четвертую часть «круга» в свое время достроить не успели. Успешно реализуемый в настоящее время холдингом «Аквилон-Инвест» проект комплексной застройки данного участка не просто «замкнет круг» в едином архитектурном стиле, но и будет способствовать созданию в Северодвинске прогрессивных форматов современных общественных пространств.