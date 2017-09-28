В Соломбальской библиотеке Архангельска состоится открытие баннерной выставки

3 октября в 16:00 в Соломбальской библиотеке им. Б.В. Шергина начинает свою работу передвижная баннерная выставка «Поэтические прогулки с Бродским».

В 1964-1965 годах в деревне Норинская Коношского района Архангельской области отбывал ссылку лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Александрович Бродский. В Коношском районе бережно сохраняют память о пребывании поэта в Норинской, организуют мероприятия, направленные на популяризацию творчества И.А.Бродского, развитие туризма.



Выставка, подготовленная МОО «Открытая библиотека» и Коношской центральной районной библиотекой им. Иосифа Бродского, знакомит со стихами И.А.Бродского норинского периода, воспоминаниями поэта, его друзей, журналистов, литературоведов о периоде ссылки в Норинскую.



Выставку сопровождает инсталляция из предметов, упоминающихся в стихах, дополнением служит атлас предметов. Атлас создан на основе устных историй коношан, включает фотографии предметов, их описание и характер использования.



Выставка «Поэтические прогулки с Бродским» сопровождается видеороликом, приглашающим посетить Коношский район и познакомиться с туристским маршрутом «Деревня, которая вдохновляет».



Передвижная выставка будет экспонироваться в октябре-ноябре 2017 года в Архангельске, Няндоме, Вельске, Санкт-Петербурге.



Выставка подготовлена в рамках проекта «Литературные прогулки: из Петербурга в Норинскую и обратно», реализуемого МОО «Открытая библиотека» на средства гранта Губернатора Архангельской области, при поддержке администрации МО «Коношский муниципальный район».