В Вельске в память о почетном гражданине района открыли мемориальную доску

Алексей Федорович Евсеев – почетный гражданин Вельского района. Всю свою жизнь он посвятил строительству: прошел путь от мастера-сантехмонтажника до руководителя крупнейшей строительной организации, долгие годы возглавлял коллектив передвижной строительной колонны № 379.При его участии Вельск обрел вид современного районного центра. Коллектив ПМК-379 построил в те годы здания двух техникумов, комплекс зданий Вельской ЦРБ, гостиницу, птицефабрику, жилые пятиэтажные дома, городские водопроводные сети, тысячи квадратных метров заасфальтированных дорог. А еще здания производственного назначения, школы, детские сады, дома культуры и многое другое было построено предприятием под руководством Алексея Федоровича Евсеева. Под его же руководством была спроектирована система газоснабжения Вельска природным газом.Алексей Федорович 11 раз избирался депутатом городского Совета, 10 раз был избран членом его исполкома и дважды – председателем. За свой многолетний и добросовестный труд Алексей Федорович награжден множеством наград и поощрений, орденами и медалями.– Про таких людей, как Алексей Федорович Евсеев, принято говорить: это человек-эпоха, легенда. И это действительно так. Алексей Федорович внес огромный вклад в развитие Вельска и всего Вельского района: в нашем городе строились жилые дома и административные здания, дороги, водопровод, вся современная инфраструктура, которой мы сейчас пользуемся. Он по праву пользовался огромным авторитетом, доверием и уважением коллег и всех вельчан, – сказал Виктор Новожилов.