Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.09.17
1197
12.09.17
762
13.09.17
706
12.09.17
697
12.09.17
694
13.09.17
657
13.09.17
617
реклама
реклама
Новости компаний
12.09.17
220
12.09.17
137
12.09.17
132
12.09.17
126
12.09.17
125
12.09.17
125
12.09.17
119
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

В Вельске в память о почетном гражданине района открыли мемориальную доску

вчера 17:12
103 0
Председатель областного Собрания Виктор Новожилов принял участие в открытии мемориальной доски Алексею Федоровичу Евсееву, которое состоялось сегодня в Вельске.
 >
Алексей Федорович Евсеев – почетный гражданин Вельского района. Всю свою жизнь он посвятил строительству: прошел путь от мастера-сантехмонтажника до руководителя крупнейшей строительной организации, долгие годы возглавлял коллектив передвижной строительной колонны № 379.

При его участии Вельск обрел вид современного районного центра. Коллектив ПМК-379 построил в те годы здания двух техникумов, комплекс зданий Вельской ЦРБ, гостиницу, птицефабрику, жилые пятиэтажные дома, городские водопроводные сети, тысячи квадратных метров заасфальтированных дорог. А еще здания производственного назначения, школы, детские сады, дома культуры и многое другое было построено предприятием под руководством  Алексея Федоровича Евсеева. Под его же руководством была спроектирована система газоснабжения Вельска природным газом.

Алексей Федорович 11 раз избирался депутатом городского Совета, 10 раз был избран членом его исполкома и дважды – председателем. За свой многолетний и добросовестный труд Алексей Федорович награжден множеством наград и поощрений, орденами и медалями.

– Про таких людей, как Алексей Федорович Евсеев, принято говорить: это человек-эпоха, легенда. И это действительно так. Алексей Федорович внес огромный вклад в развитие Вельска и всего Вельского района: в нашем городе строились жилые дома и административные здания, дороги, водопровод, вся современная инфраструктура, которой мы сейчас пользуемся. Он по праву пользовался огромным авторитетом, доверием и уважением коллег и всех вельчан, – сказал Виктор Новожилов. 
Автор: sd29
103 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Новый глава Северодвинска представил общественности трех своих заместителей
Новости компаний | Новости раздела
 
Городская детская библиотека №1 приглашает юных северян в кружки и студии
Городская детская библиотека №1 приглашает юных северян в кружки и студии
В новом учебном году с 1 сентября в библиотеке им. Коковина продолжаются занятия в студиях, кружках и клубах.
вчера 22:41
45
 
Архангелогородец стал победителем всероссийского конкурса агропроектов
Архангелогородец стал победителем всероссийского конкурса агропроектов
C 7 по 12 сентября в Ростовской области в рамках молодежного форума южного федерального округа «Ростов» прошла всероссийская смена «Молодые аграрии: агроэкология». Участниками стали более 500 молодых людей.
вчера 22:39
47
 
К 205-летию Бородинского сражения в Цигломенской библиотеке прошли часы истории
К 205-летию Бородинского сражения в Цигломенской библиотеке прошли часы истории
На мероприятии присутствовали учащиеся старшего школьного возраста и клиенты Центра помощи опекаемым и подопечным.
вчера 17:13
104
 
В Вельске в память о почетном гражданине района открыли мемориальную доску
В Вельске в память о почетном гражданине района открыли мемориальную доску
Председатель областного Собрания Виктор Новожилов принял участие в открытии мемориальной доски Алексею Федоровичу Евсееву, которое состоялось сегодня в Вельске.
вчера 17:12
104
 
Forbes составил рейтинг крупнейших российских добытчиков рыбы
Forbes составил рейтинг крупнейших российских добытчиков рыбы
Рыбный бизнес считается достаточно небольшим и закрытым сообществом, которое, подобно глубинам океана, хранит в себе множество тайн и загадок.
вчера 17:10
108
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080