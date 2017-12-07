В архангельской библиотеке открылась выставка, посвященная северному оленю

Дикий северный олень – красивое, сильное и выносливое животное, подлинный символ Арктики. Ему не страшны снега, морозы, ледяные ветры и таёжные дебри. Но страшны – браконьерство, изменение климата, добыча полезных ископаемых, лесные пожары и вырубки леса, которые уничтожают места их обитания. Сегодня популяция северного оленя находится под угрозой, поэтому очень важно сделать всё возможное, чтобы сохранить этого красавца в дикой природе. В настоящее время численность популяции лесного северного оленя в Архангельской области не превышает 1,5 тысячи особей. Северный олень занесён в Красную книгу Архангельской области.Работы для выставки предоставил ГКУ Архангельской области Центр по охране окружающей среды. Это лучшие работы областного конкурса.Приглашаем всех желающих полюбоваться замечательными поделками. Подробности о мероприятиях в библиотеке вы можете узнать по телефону: 68-28-15