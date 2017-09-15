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Новости компаний | Главные новости

В библиотеке №17 округа Майская горка возобновил работу «солнечный кружок»

сегодня 08:46
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На первом занятии самые маленькие читатели вместе с мамами слушали сказку про Зайчика и Ёжика. Библиотека приглашает мам и малышей на последующие занятия!
 
 
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Эти герои пришли к ним в гости, чтобы рассказать про свою жизнь в лесу. Малыши сделали поделку, практически настоящую морковку, в которую «Зайчик положил» каждому по конфетке.

Дети традиционно занимались пальчиковой гимнастикой, играли в подвижные и развивающие игры, ну и, конечно же, танцевали.
 
Подробности о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону: 62-78-29.
Автор: cbs
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