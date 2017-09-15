В библиотеке №17 округа Майская горка возобновил работу «солнечный кружок»

На первом занятии самые маленькие читатели вместе с мамами слушали сказку про Зайчика и Ёжика. Библиотека приглашает мам и малышей на последующие занятия!

Эти герои пришли к ним в гости, чтобы рассказать про свою жизнь в лесу. Малыши сделали поделку, практически настоящую морковку, в которую «Зайчик положил» каждому по конфетке.Дети традиционно занимались пальчиковой гимнастикой, играли в подвижные и развивающие игры, ну и, конечно же, танцевали.Подробности о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону: 62-78-29.