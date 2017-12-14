В центре Архангельска организовано рабочее место для подключения к электросетям
сегодня 16:53
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Совместный проект реализован филиалом «Архэнерго» и Администрацией муниципального образования «Город Архангельск»
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») и Администрация города Архангельска заключили соглашение об организации автоматизированного рабочего места. Теперь в помещении Центра муниципальных услуг горадминистрации (площадь Ленина, 5) жители региона могут воспользоваться предоставленной компьютерной техникой, чтобы ознакомиться с интернет-сервисами МРСК Северо-Запада и самостоятельно подать заявку на подключение своих объектов к электросетям или на увеличение мощности.
Автоматизированное рабочее место оснащено сканером для изготовления электронных копий документов, которые необходимо приложить к заявке, а также инструкцией по работе с интернет-приемной и тематические буклеты о технологическом присоединении к электросетям.
«Пост самообслуживания в муниципальных органах предоставления услуг с прямым доступом к интернет-приёмной МРСК Северо-Запада
поможет потребителям, не имеющим такой технической возможности дома или в офисе, быстро и просто подключиться к сетям без дополнительных визитов в сетевую компанию, - подчеркивают в службе по работе с клиентами филиала «Архэнерго». - Реализация проекта способствует повышению доступности электросетевой инфраструктуры в регионе. В настоящее время в целях оптимизации работы с заявителями мы переходим на приоритетный прием заявок на ТП в электронном виде».
Кроме того, в 2017 году автоматизированное рабочее место для самостоятельного оформления заявки на техприсоединение организовано в Центре обслуживания потребителей «Архэнерго» по адресу: г. Архангельск, ул. Советских космонавтов, 175, корпус 1. Сотрудники ЦОП при необходимости готовы оказать заявителям консультацию по использованию интернет-сервисов компании.