В центре поддержки молодой семьи раскроют секреты семейного взаимопонимания

Семья – одна из величайших ценностей каждого человека, а ребёнок – самый близкий и родной человек. Но в последнее время вопрос взаимодействия и понимания родителей и детей становится всё более актуальным.

Всё больше родителей обращаются на консультацию к специалисту с подобными проблемами.25 сентября в 18.00 специалисты Центра приглашают родителей на занятие по теме «Учимся понимать друг друга…»«В ходе этого занятия родители смогут познакомиться с новыми позитивными способами общения с ребёнком, а так же на практике отработать навыки сотрудничества в семье» - отметила специалист Центра Ольга Сарматова.Встреча пройдёт по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, дом 269, центральный вход, правое крыло, 2 этаж. Записаться можно по телефонам: (8182) 21-17-44 или 8-911-670-53-53.