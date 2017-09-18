В детской библиотеке имени Коковина вновь заработал кружок «АБВГДейка»

На этот раз целью занятия было знакомство со словами, обозначающими действия предметов.В гости к дошкольникам пришла весёлая обезьянка по имени Чичи. Вместе с ней они вспомнили упражнения для губ и язычка: «Улыбочка», «Хомячок», «Дразнилки», «Мыльный пузырь». А затем потренировались правильно дышать, выполнив упражнение «Осенние листики».Обезьянка Чичи – большая выдумщица! Она придумала для детей много интересных игр и заданий: «Узнай слово», «Что делает?», «Где что можно делать?», «Кто что делает?». Старательно выполняя их, воспитанники учились различать и образовывать слова-действия, отвечающие на вопросы «что делает?», «что делают?».Особенно понравилась ребятам физкультминутка от Чичи «Что мы делали – не скажем, а что делали – покажем». Логопед произносила слова-действия, а дошкольники их изображали. Многие так увлеклись, что даже сами попробовали загадывать слова-действия своим товарищам.Следующее занятие кружка состоится 1 октября в 14.00. Приглашаем дошкольников 6 лет. Подробности по телефонам: 24-78-04; 24-78-25.