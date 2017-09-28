В дни Маргаритинки состоялась выставка инновационной продукции

Среди них разработчики проекта «яЭнергетик.рф» (учёт электроэнергии и удалённый сбор данных с электросчётчиков), Евгений Коптяев из НПП «ИНВЕНТОР» (система электродвижения судов арктического класса), Александр Осинин из НПО «РОСТ» (устройство для ориентации людей с ослабленным зрением и транспортные машины повышенной проходимости с использованием комбинированного механизма бортового поворота).Следует отметить, что генеральный директор КРАО Алексей Ковалев в прошлом году стал общественным представителем Фонда содействия инновациям. За период с момента его назначения удалось выстроить эффективную работу по взаимодействию субъектов МСП и вузов региона с ФСИ. Корпорация развития инициировала размещение информационного стенда ФСИ, на котором молодые ученые, разработчики смогли более подробно познакомиться с программами фонда.В выставке приняли участие и те, кто планирует в этом году обратиться за поддержкой в фонд, в частности, по программе «УМНИК». Например, проектная команда студентов САФУ работает над своей бизнес-идеей по сбору мусора после корпоративных мероприятий.Мероприятие посетил губернатор Архангельской области Игорь Орлов и был впечатлен инновационными экспонатами, а самое главное - молодыми участниками, которые представили результаты своей учебы в учреждениях дополнительного образования по робототехнике: «beRobotiсs», «ПромШкола» (совместный проект НП «Красная Кузница» и Гимназии №24), областной Дворец детского и юношеского творчества. Школьники продемонстрировали «умный» дом, робота для обнаружения дефектов в трубах, модель летающего аппарата с возможностями осуществления «взлет-посадка» на площадках ограниченных размеров.«Региону и корпорации интересны инновационные разработки. У нас есть все инструменты для продвижения и поддержки интересных идей, проектов. Прошедшая выставка показала, что у региона есть хороший потенциал и через год, на следующей выставке в рамках XVII Маргаритинской ярмарки, а может и раньше, мы увидим новые виды инновационной продукции», - сказал генеральный директор АО «КРАО» Алексей Ковалев.