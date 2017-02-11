Архангельск: Новости компаний

Уже в течение долгих лет группа компаний «Восток-Сервис» удерживает лидирующие позиции на рынке средств охраны труда в России и далеко за её пределами. Архангельск-Восток-Сервис ведет свою историю с 1996 года.

Безопасность труда — один из важнейших аспектов деятельности любого предприятия, независимо от направления деятельности и формы собственности. Ведь речь идет об обеспечении сохранности самой высокой ценности — человеческой жизни.



Компания следует благородной миссии - участвует в создании в высшей степени безопасных и комфортных условий труда для работников любого предприятия, сохраняя здоровье трудоспособной части населения России.



Региональная сеть ГК «Восток-Сервис» насчитывает более 45 филиалов по всей России. Архангельск-Восток-Сервис ведет свою историю с 1996 года.



Поставляя на предприятия современную качественную спецодежду, спецобувь и СИЗ, компания Восток-Сервис дорожит своей бизнес репутацией и всегда держит курс на взаимодействие и открытый диалог, пропагандируя жизнеутверждающий принцип - достойный труд - безопасный труд.



ГК «Восток-Сервис» удалось многого достичь, и многое еще предстоит сделать. Впереди — новые этапы развития, освоение новых территорий, наращивание производственных мощностей, которое позволит значительно увеличить объем и сделать совершенным качество выпускаемой продукции, прежде всего для людей!

