Архангельск: Новости компаний

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В архангельской кадастровой палате заработал телефон доверия

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заработал телефон доверия по вопросам противодействия коррупции.
Одним из важных и приоритетных направлений деятельности Росреестра является работа по противодействию коррупции, повышение информационной открытости и понятности осуществляемых государственных функций.

Одним из способов достижения такой открытости в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – филиал) является «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции.

«Телефон доверия» - способ получения дополнительной информации о проявлениях противоправных действий коррупционной направленности, который создан в целях повышения эффективности и совершенствования работы по приему сообщений, оперативного реагирования, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

Задачами «телефона доверия» являются обеспечение доступности и своевременности получения информации по телефону, расширение у граждан и юридических лиц диапазона приемлемых средств сообщения о коррупционных правонарушениях.

По бесплатному номеру «телефона доверия» 8(8182) 21-53-67 граждане и юридические лица могут обратиться с сообщениями о фактах коррупционных проявлений и конфликта интересов в действиях работников филиала, а также сообщить о фактах несоблюдения сотрудниками филиала ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.

Прием сообщений по «телефону доверия» производится ежедневно в режиме работы филиала.

При поступлении звонка на «телефон доверия» работник отдела кадров филиала действует в соответствии с установленным порядком: представляется, внимательно выслушивает абонента, фиксирует его личные данные, сообщает абоненту порядок приема информации. В ходе общения сотрудник отдела кадров уточняет обстоятельства происшествия и вносит необходимую информацию в Журнал регистрации сообщений.

При обращении на «телефон доверия» филиала абонент в обязательном порядке сообщает  сведения о себе: фамилию, имя, отчество и контактный телефон.

В случае, если заявитель не желает представиться и сообщить о себе необходимые данные, обращение расценивается как анонимное. Оно подлежит рассмотрению, но ответа не требует. При необходимости полученная информация учитывается в работе филиала.

«Телефон доверия» не является телефоном экстренной службы. Каждый звонок регистрируется, затем сообщение анализируется и, при наличии сведений коррупционного характера, в течение одного рабочего дня с момента поступления, информируется руководство филиала.
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автор: fkprosreestr29
просмотров: 43
дата: 27.01.17 | 19:06
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