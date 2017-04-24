Архангельск: Новости компаний

Итоги конкурса были подведены 22 апреля. В большом зале Архангельского колледжа культуры и искусства состоялась театрализованная церемония открытия выставки и награждение победителей

Открытый областной конкурс детского художественного творчества «Кисточка» проводится один раз в два года. Его цель – выявление, поощрение и поддержка одаренных детей в области изобразительного искусства.

В 2017 г. конкурс проводился в рамках Года экологии, и это определило его тему – «Эко-Цвет».

В конкурсе приняли участие юные художники Вельского, Каргопольского, Коношского, Шенкурского районов, городов Архангельска и Северодвинска, Вологодской области. Конкурсанты в возрасте от 7 до 21 года представили на суд жюри 275 работ.



Председатель жюри – Шадрунов Сергей Павлович, Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России. В состав жюри вошли преподаватели Архангельского колледжа культуры: С.В. Никонов (специальность Живопись), М.С. Кривоносова, А.Б. Щелкунов (специальность Дизайн).



Итоги конкурса были подведены 22 апреля. В Большом зале колледжа культуры состоялась театрализованная церемония открытия выставки и награждение победителей.



Жюри приняло решение присудить гран-при конкурса Гавриловой Анжелике (МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр «Маймакса», изостудия «Палитра», преподаватель – А.С. Батманова).



Специальным дипломом «Краски Арктики» наградили Драчёву Екатерину за работу «Здоровые люди на Севере живут» (руководитель С.Б. Плешкова, МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Красавино Вологодской области).



Поздравляем юных художников и их руководителей с победой, и желаем дальнейших творческих успехов! А всех желающих приглашаем познакомиться с выставкой конкурсных работ, которая будет работать в летний период в стенах Областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара.