Архангельск: Новости компаний

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В Архангельске назвали имя обладателя гран-при конкурса «Кисточка»

Итоги конкурса были подведены 22 апреля. В большом зале Архангельского колледжа культуры и искусства состоялась театрализованная церемония открытия выставки и награждение победителей
Открытый областной конкурс детского художественного творчества «Кисточка» проводится один раз в два года. Его цель – выявление, поощрение и поддержка одаренных детей в области изобразительного искусства. 

В 2017 г. конкурс проводился в рамках Года экологии, и это определило его тему – «Эко-Цвет». 
В конкурсе приняли участие юные художники Вельского, Каргопольского, Коношского, Шенкурского районов, городов Архангельска и Северодвинска, Вологодской области. Конкурсанты в возрасте от 7 до 21 года представили на суд жюри 275 работ. 

Председатель жюри – Шадрунов Сергей Павлович, Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России. В состав жюри вошли преподаватели Архангельского колледжа культуры: С.В. Никонов (специальность Живопись), М.С. Кривоносова, А.Б. Щелкунов (специальность Дизайн). 

Итоги конкурса были подведены 22 апреля. В Большом зале колледжа культуры состоялась театрализованная церемония открытия выставки и награждение победителей. 

Жюри приняло решение присудить гран-при конкурса Гавриловой Анжелике (МУК МО «Город Архангельск» «Культурный центр «Маймакса», изостудия «Палитра», преподаватель – А.С. Батманова). 

Специальным дипломом «Краски Арктики» наградили Драчёву Екатерину за работу «Здоровые люди на Севере живут» (руководитель С.Б. Плешкова, МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Красавино Вологодской области). 

Поздравляем юных художников и их руководителей с победой, и желаем дальнейших творческих успехов! А всех желающих приглашаем познакомиться с выставкой конкурсных работ, которая будет работать в летний период в стенах Областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: KKiI
просмотров: 47
дата: 24.04.17 | 15:36
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