Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события В кругу друзей и коллег: почетный новодвинец отметил юбилей Свой юбилейный день рождения отметил почётный житель Новодвинска, дважды экс-мэр города бумажников, помощник депутата Государственной Думы РФ Михаил Семёнович Юрьев. Поздравить именинника со значимой датой собралось немало друзей и коллег Михаила Семёновича. В их числе представители администрации Новодвинска, городского Совета депутатов, Архангельского ЦБК, ассоциации выпускников САФУ, руководители городских общественных организаций - все, кто работал и продолжает сотрудничать с юбиляром - активным общественным деятелем Новодвинска.



За плечами Михаила Семёновича богатый жизненный опыт как руководителя города, так и специалиста в целлюлозно-бумажной промышленности. Свою трудовую карьеру Михаил Юрьев начинал на Архангельском ЦБК. Прошёл путь от старшего мастера до заместителя генерального директора комбината. За весь период работы на АЦБК, а это порядка 27 лет, Михаил Семёнович зарекомендовал себя с положительной стороны, грамотным руководителем, активным рационализатором. Награждён «Золотой медалью» ВДНХ, Правительственной наградой - медалью «За трудовую доблесть».



В своё время Михаил Семёнович являлся и депутатом Новодвинского городского Совета народных депутатов. А в 1996 году он стал первым, избранным народом мэром Новодвинска и в дальнейшем дважды возглавлял работу исполнительной власти в нашем городе. С 1996 по 2000 года - это первый созыв Михаила Семёновича. Второй раз он был избран в 2004 году.



- Весь ваш жизненный путь, ваши биографические вехи, являются убедительным свидетельством высокого профессионализма и трудолюбия, отметил в своём поздравлении глава МО «Город Новодвинск» Сергей Андреев. - Ваша деятельность на пути к поставленным целям сопровождается любовью к родному Новодвинску, его жителям. Вы искренне переживаете за благополучие и престиж нашего города. Уверен, что Ваши неоценимый опыт, дальновидность, взвешенный и рациональный подход к решению любой задачи, ещё долго будут служить на благо муниципального образования. Вы многое сделали для Новодвинска, жители города чтут и уважают Вас и Ваши дела. Желаю вам сохранять бодрость духа, настойчивость в реализации всех самых смелых идей и начинаний. Пусть Вас сопровождают поддержка друзей, любовь родных, счастье и душевный покой. Пусть множатся ваши достижения и вас не покидают вдохновение и удовлетворение от каждого прожитого дня.



За все годы правления Новодвинском Михаил Юрьев успел сделать в Новодвинске многое. Реализовал не мало социально-значимых проектов: ночлежки и столовые для людей без определённого места жительства, капитальный ремонт детской поликлиники, открытие нового здания школы искусств, строительство детского парка на берегу Северной Двины, благоустройство городских аллей, доски почёта.



И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Михаил Семёнович продолжает вести активную жизнь. Он - помощник депутата Государственной Думы РФ Елены Вторыгиной.



Быть всегда в курсе городских событий, встречаться с руководителями различных организаций, давать советы, оказывать всевозможную поддержку и помощь в реализации задуманных идей - основные принципы работы, которыми все годы руководствуется Михаил Юрьев.



Быть доступным, никогда не возноситься и всегда помнить, что люди, которые обращаются к тебе за помощью, с надеждой ждут реальных действий. Именно эти качества волевого характера помогли Михаилу Семёновичу достичь многого в своей жизни. Подтверждение тому - народная признательность. Общественность города: педагоги, врачи, спортсмены, сотрудники администрации, руководители организаций и предприятий Новодвинска до сих пор благодарят Михаила Семёновича за то, что он был и остаётся в судьбе нашего города значимым человеком.

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