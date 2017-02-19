Архангельск: Новости компаний

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В молодёжном культурном центре «Луч» прошёл тренинг по мотивации

Команда молодёжного культурного центра «Луч» совместно с пулом тренеров Архангельской области проводят тренинги и мастер-классы
Команда молодёжного культурного центра «Луч» совместно с пулом тренеров Архангельской области проводят тренинги и мастер-классы, направленные на развитие профессиональных качеств и личную эффективность.
 
Так, на прошлой неделе занятие по «Мотивации и самомотивации» провела Анастасия Канаева - тренер пула тренеров области, член Российского союза молодёжи.
 
Самомотивация – это устремление, желание к чему-либо, основанное на внутренних убеждениях человека. Другими словами, если босс вам сказал, что выгонит вас, если вы не справитесь с этим заданием, то это мотивация, а если вам самим интересно узнать справитесь ли вы с этим заданием, и вы прикладываете все усилия для его выполнения, то это самомотивация.
 
Что же нужно, чтобы появилась эта волшебная самомотивация? Нужно, на самом деле, не так уж и много… На тренинге Анастасия использовала специальные упражнения, которые раскрывают участников, развивают у них новые навыки и знания в сфере самомотивации.
 
Записаться на мастер-класс и узнать более подробную информацию можно ВКонтакте.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: minmolsport29
просмотров: 35
дата: 19.02.17 | 13:40
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