Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события В молодёжном культурном центре «Луч» прошёл тренинг по мотивации Команда молодёжного культурного центра «Луч» совместно с пулом тренеров Архангельской области проводят тренинги и мастер-классы



Так, на прошлой неделе занятие по «Мотивации и самомотивации» провела Анастасия Канаева - тренер пула тренеров области, член Российского союза молодёжи.



Самомотивация – это устремление, желание к чему-либо, основанное на внутренних убеждениях человека. Другими словами, если босс вам сказал, что выгонит вас, если вы не справитесь с этим заданием, то это мотивация, а если вам самим интересно узнать справитесь ли вы с этим заданием, и вы прикладываете все усилия для его выполнения, то это самомотивация.



Что же нужно, чтобы появилась эта волшебная самомотивация? Нужно, на самом деле, не так уж и много… На тренинге Анастасия использовала специальные упражнения, которые раскрывают участников, развивают у них новые навыки и знания в сфере самомотивации.



Записаться на мастер-класс и узнать более подробную информацию можно Команда молодёжного культурного центра «Луч» совместно с пулом тренеров Архангельской области проводят тренинги и мастер-классы, направленные на развитие профессиональных качеств и личную эффективность.Так, на прошлой неделе занятие по «Мотивации и самомотивации» провела Анастасия Канаева - тренер пула тренеров области, член Российского союза молодёжи.Самомотивация – это устремление, желание к чему-либо, основанное на внутренних убеждениях человека. Другими словами, если босс вам сказал, что выгонит вас, если вы не справитесь с этим заданием, то это мотивация, а если вам самим интересно узнать справитесь ли вы с этим заданием, и вы прикладываете все усилия для его выполнения, то это самомотивация.Что же нужно, чтобы появилась эта волшебная самомотивация? Нужно, на самом деле, не так уж и много… На тренинге Анастасия использовала специальные упражнения, которые раскрывают участников, развивают у них новые навыки и знания в сфере самомотивации.Записаться на мастер-класс и узнать более подробную информацию можно ВКонтакте. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: minmolsport29 просмотров: 35

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