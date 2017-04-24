Архангельск: Новости компаний

Во Дворце Культуры АО «БЫТ» состоялся финал первого городского творческого конкурса среди классов начальной школы «Супер класс - 2017».
Участники конкурса в этот день представили на суд жюри свои танцевальные номера. Ребята показали всё, на что способны: бальные танцы, художественную гимнастику, русский народный танец, хип-хоп, брэйк-данс, танцы народов мира.
Родители постарались на славу: яркие костюмы, красочно оформленные со звуковым сопровождением группы поддержки.
В итоге, 2«А» Новодвинской гимназии признан победителем творческого состязания, приз зрительских симпатий и второе место взял 2«Б» гимназии, на третьем месте - 1«Б» гимназии.
Призёрам были вручены подарки от спонсоров мероприятия - сертификаты на посещение развлекательных центров и культурных мероприятий.