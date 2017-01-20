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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

В новой шубе, с новыми планами!

Elena Furs объявляет SALE на все меха. 100% выгода в разгар сезона. С легкостью и выгодой порадуйте себя обновкой.
Что может быть приятнее покупки туфель? Конечно же, покупка новой шубы! Приятнее вдвойне, если в ELENA FURS объявлена грандиозная распродажа с выгодой до 50 000 рублей! 
  • Любите ли вы меха?
  • Желаете ли вы делать покупки с максимальной выгодой?
  • Хотите порадовать себя пушистой обновкой и быть уверенными в ее качестве? 
Если ответы положительные, тогда ждем вас в наших магазинах!

Устройте себе шопинг по самым привлекательным ценам и выбирайте шубы из широкого ассортимента!

Меховая фабрика ELENA FURS предлагает:
  • цены пополам,
  • в рассрочку на 2 года! 
Норка




Рысь



 
Лиса




А также соболь и енот, выбирайте, что вам по душе. Стоит отметить, что норковые шубы российского производства – от 55 000 рублей, а европейского – от 79 000 рублей.

Цены падают быстрее, чем зимняя температура. Скидки действуют на все меховые коллекции. Выгода в самый разгар сезона!

Приходите и убедитесь, что с ELENA FURS экономия очевидна, а выбор огромен!
 

Автор: Мария Давыдова
на правах рекламы

  
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просмотров: 83
дата: 20.01.17 | 16:28
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