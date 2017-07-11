В одной из архангельских библиотек успешно работает летний творческий лагерь

С 3 по 6 июля мальчишки и девчонки смогли совершить путешествия по разным странам мира. Побывав в Марокко, дети посетили восточный базар, где попробовали себя в роли покупателей и продавцов, узнали о правилах поведения в марокканской семье, познакомились со свадебными традициями. А ещё своими руками сделали маленький марокканский сувенир с ароматом восточных пряностей. Посетив Италию, юные читатели вспомнили основные достопримечательности этой страны, а также известного итальянского писателя Джанни Родари. Послушав его сказку «Карпиане и Пизанская башня», ребята разрешили спор между жителями Пизы и инопланетянами с планеты Карпа о том, кому же достанется Пизанская башня.



В эти летние дни ребята окунулись в историю древнегреческого театра и узнали, что древние греки строили театры под открытым небом на склоне холма, а в спектаклях принимали участие только мужчины. Они носили специальную обувь на высокой деревянной платформе. Все актёры обязательно выступали в масках. Когда актёры показывали грустный спектакль – трагедию – они надевали на лицо грустные, хмурые маски. Если на сцене разыгрывался весёлый спектакль – комедия – актёры надевали весёлые, улыбающиеся маски. После мероприятия дети своими руками сделали кукол-марионеток.



В преддверии Дня семьи, любви и верности мальчики и девочки сделали красивую открытку-ромашку, чтобы подарить её своим родителям.

С 10 по 14 июля занятия творческого лагеря продолжатся. Ребята узнают много интересных и необычных фактов про шоколад, совершат путешествие по лесным тропинкам Архангельской области, вспомнят героев известных сказок, а также смогут проявить свои творческие способности, приняв участие в мастер-классах.

