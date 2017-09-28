В отделениях Почты России за 8 месяцев было продано 3,6 млн страховых полисов

Наибольшей популярностью у посетителей отделений Почты России пользуется услуга по страхованию имущества. Ее часто приобретают вместе с оплатой коммунальных услуг. Удобство оформления и небольшая цена делают ее привлекательной для различных слоев населения.



Оформить полис можно в отделениях Почты России по всей стране, а также через почтово-кассовые терминалы, которыми оснащены 10 тысяч почтальонов. Федеральное покрытие продаж данной услуги позволяет повысить финансовую грамотность населения, обеспечить доступ всем россиянам к услугам компаний – лидеров страхового рынка.



В линейку Почты России входят имущественное страхование, различные варианты добровольного медицинского страхования и другие страховые услуги.



В начале 2016 года Почта России совместно с ВТБ Страхование и Страховым Домом ВСК начала продажу полисов имущественного страхования. Продукт ориентирован на клиентов, оплачивающих коммунальные услуги, и предусматривает простой и быстрый процесс оформления, возможность подбора оптимальных условий по наполнению страхового продукта, размеру страховых сумм и взносов, сроков страхования.



«Продажа страховых полисов - перспективное для нас направление. Мы заинтересованы в том, чтобы стать ключевым каналом продаж для наших партнеров - страховых компаний. В этом году мы задействовали не только почтовые отделения, но и почтальонов, которые в силу уникальной частоты контактов с населением способны эффективно выполнять функцию страхового агента. Ожидаем, что объемы продаж страховых полисов будут расти», – отметил заместитель генерального директора Почты России по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов.



Сергей Конкин, заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «Благодаря развитой инфраструктуре Почты России, наши граждане, проживающие даже в самых отдаленных уголках страны, получили возможность застраховать жилье по максимально низкой цене. Такой проект выполняет важную социальную задачу - повышение доступности необходимых финансовых инструментов».



«Страхование – это простой и надежный способ защитить семейный бюджет от финансовых потерь в случае непредвиденных событий с квартирой или домом: пожара, потопа, грабежа. Предлагаемая программа страхования при невысокой стоимости покрывает наиболее важные риски, а чтобы ею воспользоваться, не нужно предоставлять дополнительные документы, осмотр имущества также не требуется. Это оптимальный вариант, который уже доказал свою эффективность», – отметил заместитель генерального директора САО «ВСК» Илья Бойченко.



Информационная справка:



Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.



Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает порядка 297 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).



САО «ВСК» работает с 1992 года и является одним из лидеров на рынке страховых услуг России. Под защитой ВСК находятся свыше 15 млн россиян и более 230 тыс. предприятий и организаций. Региональная сеть ВСК насчитывает более 400 офисов во всех субъектах России, что дает возможность эффективно сопровождать договоры страхования по всей стране. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами.



Высокий уровень работы компании трижды отмечен благодарностью президента России за большой вклад в развитие страхового дела (2002, 2007, 2017 гг.).



ВТБ Страхование работает на страховом рынке с 2000 года и неизменно предоставляет своим клиентам широкий перечень качественных страховых услуг. Страховщик входит в десятку крупнейших участников рынка. Компания обладает самыми высокими рейтингами надежности российских и международных агентств.