Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Архангелогородцам предлагают показать настоящую русскую «зимнюю удаль» В поселке Цигломень на площадке перед культурным центром будут проходить уличные народные игры под названием «Зимняя удаль». В 21 веке в связи с всеобщей компьютеризацией, игры и времяпрепровождение детей и взрослых на свежем воздухе стали неактуальными. Летом, в хорошую теплую погоду, все чаще мы видим

печальную картину - опустевшие парки, одинокие карусели и дворовые детские площадки. Зимой и подавно, не встретишь детворы, когда-то резвившейся весь день напролет, заходящей домой только перекусить и сменить промокшую от снега одежду. Не оттого ли болеют наши дети, что

недополучают свежего воздуха, дневного света, а сидят целый день за компьютером, и, выйдя редкий раз на улицу, подхватывают простуду.



В 17 веке иностранец Адам Олеарий в своем «Описании путешествия в Московию» писал: «здесь простой люд, в суровейшее зимнее время, выбегали из бань на улицу, терлись снегом, а затем опять убегали греться. Такого рода быстрая смена жары и холода не была им во вред, так как они уже от юности приучали к ней свою природу. Поэтому-то русские являются людьми сильными и выносливыми, хорошо переносящими холод и жару.



В Нарве я с удивлением видел, как русские и финские мальчики лет 8, 9 или 10, в тонких простых холщевых кафтанах, босоногие, точно гуси, с полчаса ходили и стояли на снегу, как будто не замечая нестерпимого мороза. В России вообще народ здоровый и долговечный. Недомогает он редко…»



А наша поморская земля всегда славилась здоровыми, сильными и крепкими людьми, которые не вопреки, а благодаря суровым природным условиям снискали себе такую славу. Так какой же мы можем сделать вывод из этой правды жизни? - Выходи на улицу, дыши, резвись, играй, состязайся с природой, с такими же взрослыми или ребятней, получай то, что тебе не хватает. И ты заметишь, как организм возблагодарит тебя за это здоровьем, хорошим настроением и жизнелюбием!



Приходи 28 января в 15.00 на «Зимнюю удаль» и получи заряд свежего воздуха, сил и отличного настроения! Тебя ждут отечественные подвижные игры, командные противостояния, захватывающая борьба детей и взрослых, силовые состязания.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Роман Б. просмотров: 44

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть