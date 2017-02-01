Архангельск: Новости компаний

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В регионах и селах начнут ремонтировать дороги

Больше всего средств выделят Кемеровской области и Самарской, 1,2 и 1,8млрд. соответственно.
Тридцать миллиардов рублей главы страны выделили на ремонт региональных дорог. Максимальные субсидии на развитие инфраструктуры получили Кемеровская и Самарская области. Средства предоставлены в рамках проекта под названием «Качественные и безопасные дороги».

«Межбюджетные трансферы распределены подписанным постановлением. Всего будет выделено на финансирование ремонта дорог тридцать миллиардов. Деньги получат тридцать четыре субъекта федерации», - сказано в сообщении РИА «Новости Сегодня».

Больше всего средств выделят Кемеровской области и Самарской, 1,2 и 1,8млрд. соответственно. Еще пятнадцать регионов (Пенза, Томск, Тула, Удмуртия, Оренбург и прочие) получат минимальную выплату (625 миллионов на область).

Кроме этого более восьми миллиардов выделят на строительство сельских автодорог, предположительно субсидии выделят 54-м субъектам РФ.

Как отмечает издание, данную инициативу выдвинул Медведев Д.А.. Эти средства, отмечает премьер-министр, помогут увеличить протяженность дорог и поспособствуют развитию сел.

Самые большие выплаты достались Башкортостану, Удмуртии, Татарстану и Омской области – 634; 578; 520 и 464 мил. руб. соответственно.

Регионы пообещали отремонтировать и построить трассы «общего пользования, примыкающие к объектам сельской местности, а также к участкам переработки и производства сельскохоз продукции».

До этого Медведев высказал требование привести в порядок уже к 2020-му году 85 процентов федеральных трасс. Он отметил, что дорожные расходы регионов в прошлом году составляли больше семисот млрд., за год дорожники проложили более трехсот километров новых трасс и отремонтировали более семисот километров существующих дорог.
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автор: SergeyVlad
просмотров: 34
дата: 01.02.17 | 14:05
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