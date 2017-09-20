В рекламе Tele2 появился супергерой
сегодня 19:52
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Tele2 запустила новую рекламную кампанию, в которой рассказаывает о безлимитном трафике в социальных сетях и мессенджерах с помощью нового персонажа – супергероя.
Действие новых видеороликов происходит в мегаполисе: из-за пользования социальными сетями у жителей быстро заканчивается интернет-трафик и им приходится оплачивать дополнительные мегабайты. С лишними тратами помогает бороться супергерой. Он предлагает жителям тарифы Tele2 с безлимитным трафиком на социальные сети и мессенджеры.
В апреле Tele2 запустила новую тарифную линейку «Мой Tele2», клиенты которой могут общаться в популярных социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджерах (WhatsApp, Viber, «ТамТам») без расходования основного трафика.
Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube
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