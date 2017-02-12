Архангельск: Новости компаний

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Вести Поморья снимут репортаж о проблемах участия в программе поддержки заемщиков

Архангелогородцев, участвующих в программе помощи заемщикам АИЖК согласно постановлению №373 от 20 апреля 2015 года, а также тех северян, которые еще только планируют участвовать в программе, ждут на ТВ-программе, посвященной ипотечным заемщикам.
В понедельник, 13 февраля, состоится собрание ипотечных заемщиков по адресу: ул. Маяковского, д. 27 (во дворе). Начало в 13 часов. Приглашаются всё желающие, ограничений нет!

"Вести Поморья" будут снимать репортаж, брать интервью у архангелогородцев, столкнувшихся с различными трудностями и проблемами, связанными с участием в этой программе. У кого есть желание высказаться, присоединяйтесь!

Расскажите, как Вы узнали об программе помощи заемщикам? 
Какими силами, нервами, деньгами и временем Вам удалось или не удалось собрать пакет документов для участия в этой программе.
Выскажите все Ваше негодование, вопросы и предложения по теме!
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: gvarh
просмотров: 5
дата: 12.02.17 | 00:16
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